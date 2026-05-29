„Happy Saturday“ in Freudenstadt: HGV startet neues Innenstadtkonzept

Mit „Happy Saturday“ verfolgt der HGV eine Vision: Die Innenstadt von Freudenstadt soll dauerhaft belebt und ein modernes Stadtgefühl geschaffen werden.
Mit dem neuen Marketingkonzept „Happy Saturday“ startet der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Freudenstadt eine langfristig angelegte Initiative zur Stärkung der Innenstadt. Nach den positiven Impulsen der Gartenschau, soll nun ein weiteres Highlight für Freudenstadt etabliert werden, das Besucher begeistert, die Aufenthaltsqualität erhöht und die Innenstadt nachhaltig belebt.