„Happy Saturday“ in Freudenstadt: HGV startet neues Innenstadtkonzept

Mit „Happy Saturday“ verfolgt der HGV eine Vision: Die Innenstadt von Freudenstadt soll dauerhaft belebt und ein modernes Stadtgefühl geschaffen werden.

Mit dem neuen Marketingkonzept „Happy Saturday“ startet der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Freudenstadt eine langfristig angelegte Initiative zur Stärkung der Innenstadt. Nach den positiven Impulsen der Gartenschau, soll nun ein weiteres Highlight für Freudenstadt etabliert werden, das Besucher begeistert, die Aufenthaltsqualität erhöht und die Innenstadt nachhaltig belebt.

„Ziel des Konzepts ist es, den ersten Samstag im Monat künftig als besonderen Einkaufserlebnistag zu positionieren. Besucherinnen und Besucher sollen nicht nur zum Einkaufen in die Stadt kommen, sondern Freudenstadt als Erlebnisraum wahrnehmen – mit Aktionen, Atmosphäre, Begegnungen und besonderen Angeboten“, sagt Anja Latz vom HGV-Vorstandsteam.

Innenstadt in Szene setzen

Der „Happy Saturday“ solle zu einem Anziehungspunkt werden, an dem Einkaufen, Genuss, Kultur und Freizeit miteinander verschmelzen. Die Idee dahinter sei, die Innenstadt mit ihrem großen Marktplatz, der hohen Aufenthaltsqualität und den vielfältigen Angeboten stärker in Szene zu setzen. Nach einigen Gesprächen habe sich klar herauskristallisiert, dass es darum geht, die Kunden für das Einkaufserlebnis zu begeistern, so Latz.

„Wir alle haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir mehr Frequenz – gerade an den Einkaufssamstagen – in die Stadt bringen können. Dabei sollen in Zukunft kreative Aktionen des Einzelhandels, gastronomische Angebote, Musik, Unterhaltung, Mitmachaktionen im Mittelpunkt stehen“, erklärt Latz.

Auch saisonale Events, die Menschen zum Verweilen einladen und neue Erlebnisse schaffen, könnten angeboten werden. Wichtig sei, dass viele Einzelhändler und Betriebe sich beteiligten, auch Aktionen für eine jüngere Zielgruppe seien im Gespräch. „Die Innenstadt soll lebendig, attraktiv und modern wahrgenommen werden – als Treffpunkt für Einheimische und Gäste gleichermaßen.“

Steigerung der Sichtbarkeit

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liege auf der Steigerung der Sichtbarkeit und des Bekanntheitsgrads Freudenstadts über die Region hinaus. Durch ein modernes Erscheinungsbild, gezielte Kommunikation und wiedererkennbare Gestaltungselemente soll „Happy Saturday“ einen hohen Wiedererkennungswert haben. „Wir haben als Signalfarbe bewusst Pink gewählt – modern, aufmerksamkeitsstark und aussagekräftig – mit viel Potenzial für gute Laune“, sagt Latz. Mit Unterstützung der Agentur nextforest, die mit dem HGV an der strategischen und kreativen Ausarbeitung des Konzepts arbeitet, soll eine Marke geschaffen werden.

Marketing-Kit für Händler und Gastronomen

Besonders wichtig sei dem HGV die enge Zusammenarbeit mit den Akteuren der Stadt in enger Kooperation mit der Freudenstadt Tourismus. Für die Umsetzung des Projekts nutzt der HGV zudem öffentliche Fördermittel, so dass auch ein gewisses Budget etwa für professionelle Marketing- und Branding-Maßnahmen vorhanden sei. „Den Händlern und Gastronomen wird zum Beispiel ein subventioniertes Happy Saturday-Marketing-Kit angeboten, um die Teilnahme einfach und niedrigschwellig zu halten.“

Unsere Empfehlung für Sie Wechsel in Organisation Besondere Einkaufserlebnisse locken in Freudenstadt auch dieses Jahr Freudenstadt Tourismus übernimmt die Koordination für verkaufsoffene Sonntage und das Sommernachtsshopping.

Der Antrag auf Zuwendung im Rahmen des Sofortprogramms Einzelhandel/Innenstadt des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg war erfolgreich. „Das zeigt, dass unser Konzept auch dort gut angekommen ist“, fühlt sich Latz bestätigt.

An folgenden Terminen sollen die Happy Saturday Aktionen stattfinden: 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. September und 10. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr.