Happy End mit Schatten: Das Wunder von Laos – doch das Höhlendrama ist nicht vorbei

Fünf Goldsucher entkommen ihrem klaustrophobischen Alptraum – doch die Suche nach zwei weiteren Männern geht weiter. Spezialisten müssen dafür durch noch engere Tunnel tauchen.
Vientiane - Das spektakuläre Happy End für fünf in einer Höhle in Laos eingeschlossene Goldsucher wird von der Ungewissheit über das Schicksal zweier Vermisster überschattet. Die Suche nach ihnen sei wieder aufgenommen worden - doch sie führe die Retter nun in noch schwerer zugängliche Teile des Höhlensystems, sagte der an der Rettungsmission beteiligte australische Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Für die Taucher beginnt damit der womöglich gefährlichste Teil der Mission erst jetzt.