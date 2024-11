Happy End in Niedereschach: Nach drei Jahren kehrt Katze Sooba zu ihren Besitzern zurück

Foto: Tierschutzverein VS

Ihre Besitzer haben schon lange nicht mehr an ihre Rückkehr geglaubt: Doch nach drei Jahren kann Katze Sooba endlich nach Hause zurückkehren. Möglich gemacht wurde dieses Happy End durch viele engagierte Helfer.

Ein herzerwärmendes Wiedersehen ereignete sich in einem Stall in Niedereschach-Fischbach: Die Kätzin Sooba, die seit drei Jahren als vermisst galt, fand den Weg zu ihren Besitzern zurück. Möglich wurde dies dank einer Reihe engagierter Helfer und der wichtigen Kennzeichnungspflicht für Haustiere, teilt der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen mit.

In einem Pferdestall im Niedereschacher Ortsteil Fischbach gibt es eine Futterstelle für Stallkatzen. Jeden Tag wird hier Futter bereitgestellt, und wie fast immer lockte es auch die Streuner aus der Umgebung an.

Doch eines Tages erschien eine neue Katze an der Futterstelle. Anfangs zeigte sie sich scheu und distanziert, und die Stallbesitzerin vermutete, dass es sich einfach um einen hungrigen Streuner handelte.

Doch mit der Zeit legte das Tier seine Zurückhaltung ab: Die Katze begann nicht nur regelmäßig zum Fressen zu kommen, sondern suchte auch die Nähe der Menschen und ließ sich gerne streicheln. Schließlich richtete sie sich im Stall ein und schien einen festen Platz in ihrem neuen Zuhause gefunden zu haben.

Kontakt zum Tierschutz

Neugierig geworden, nahm die Stallbesitzerin Kontakt zum Tierschutzverein Villingen-Schwenningen auf, um mehr über die Katze zu erfahren. Die Tierschützer reagierten sofort und prüften, ob das Tier möglicherweise gechippt war.

Tatsächlich: Die Katze trug einen registrierten Transponder und war erfreulicherweise kastriert. Über das Haustierregister Tasso konnte eine Halterabfrage gestartet werden, und die Suche begann. Doch diese gestaltete sich schwieriger als gedacht: Es dauerte einige Tage, bis die Besitzerin von Sooba gefunden wurde. Der Grund? Die Katze stammte aus dem zehn Kilometer entfernten Deißlingen und war bereits seit drei Jahren als vermisst gemeldet. Die Überraschung und Freude waren groß, als die Besitzer von Sooba die Nachricht erhielten. Nachdem sie den Verlust ihrer Katze längst betrauert hatten, konnten sie ihr Glück kaum fassen.

Sofort begann die Vorbereitung für die Abholung – eine neue Transportbox musste beschafft werden, denn mit einer Rückkehr von Sooba hatte längst niemand mehr gerechnet. Schließlich konnte Sooba zu ihren Besitzern zurückkehren und sich wieder in ihrem ursprünglichen Zuhause einleben. Die Kätzin fühlt sich dort pudelwohl, als wäre sie nie weg gewesen.

Kennzeichnung wichtig

Die erfolgreiche Heimkehr von Sooba wäre ohne die Unterstützung der freiwilligen Helfer des Tierschutzvereins VS und des Haustierregisters Tasso kaum möglich gewesen, so der Tierschutzverein in einer Mitteilung. Dieser Fall zeige einmal mehr, wie wichtig die Kennzeichnung von Haustieren ist, damit sie im Fall eines Verlusts identifiziert werden können.

Der Tierschutzverein VS hofft, dass die Geschichte von Sooba auch in der Region einen Anstoß zum Umdenken gibt. Weder in Deißlingen noch in Niedereschach gibt es bislang eine Katzenschutzverordnung, die das Kennzeichnen und Kastrieren von Freigängerkatzen vorschreibt.

Für den Schutz und das Wohl der Tiere wäre es ein wichtiger Schritt, um weiteren Samtpfoten eine sichere Rückkehr nach Hause zu ermöglichen und eine unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen zu verhindern.