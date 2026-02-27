Happy End im Schuttertal: Beim Fest zur Pflegeheim-Rettung kann Seelbach die Korken knallen lassen

Der Weiterbetrieb des Seelbacher Pflegeheims durch die Firma Kenk darf erst einmal gefeiert werden. Doch danach müssen den Worten auch Taten folgen, findet unser Autor.
Ende gut, alles gut. Das gilt dieser Tage für Menschen im ganzen Schuttertal. Die Odyssee um das Pflegeheim St. Hildegard findet mit der Übernahme durch die Firma Kenk am Sonntag doch noch ein lange nicht für möglich gehaltenes Happy End. Den Bürgermeistern Michael Moser und Matthias Litterst dürfte der ganze Schönberg vom Herzen fallen.