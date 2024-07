Happiness Festival 2025: Tickets ausverkauft – Serverüberlastung sorgt für Kritik

Im vergangenen Jahr waren die Tickets für das diesjährige Happiness Festival nach 24 Stunden ausverkauft, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Profil des Veranstalters. In diesem Jahr hingegen waren alle Karten bereits nach ein paar Stunden vergriffen. Die erste Preiskategorie war bereits nach einer Minute mit 7000 Tickets ausverkauft.

Die Tickets waren nach Preiskategorien gestaffelt, doch kurz nach Beginn des Verkaufs stieg die Serverlast enorm an, da zu viele Besucher gleichzeitig auf die Seite zugriffen, erklärt Benjamin Stieler im Gespräch.

Kritik am Ticketverkauf

Viele Käufer beschweren sich unter dem Instagram-Post des Veranstalters über den überlasteten Server und die scheinbar plötzlich gestiegenen Preise im Warenkorb. „Dass man nach 25 Minuten nur noch Tickets in der höchsten Preisstufe bekommt, ist echt nicht in Ordnung. Vor allem, wenn der Server erstmal 20 Minuten weg war, im Warenkorb ein anderer Preis angezeigt wurde und der Preis sich dann einfach ’aktualisiert’ - von 109 auf 155 Euro!! Absolutes No-Go“, kritisiert ein Instagram-User.

Stieler erklärt, dass die Tickets in den verschiedenen Preisstufen schnell ausverkauft waren und der Preis daher automatisch in die nächste Stufe sprang. „Hätten wir das gewusst, hätten wir keine Preisstufen eingeführt, sondern einen Festpreis festgelegt. Ob das nächstes Jahr so sein wird, wissen wir noch nicht“, so der Festival-Manager.

Der unerwartet schnelle Ausverkauf hat auch den Veranstalter überrascht. Auf die Frage, warum das Festival so schnell ausverkauft war, antwortet Stieler: „Ein Festival mit solchen Preisen und einem derartigen Line-Up, wie wir es anbieten, gibt es nicht oft.“ Die Preise für ein Wochenendticket in der ersten Preisstufe lagen dieses Jahr bei 109 Euro. Was das Programm anbelangt, so traten beim diesjährigen Festival zum Beispiel Künstler wie Sido, Scooter und Alligatoah auf.

Ob und wann es Tageskarten geben wird, konnte der Veranstalter noch nicht sagen. „Wahrscheinlich erst, wenn das Programm bekannt gegeben wird“, meint Stieler. Wer noch auf Tickets hofft, kann sich direkt auf der Website des Happiness Festivals für Rückläufer-Tickets anmelden. Die registrierten Nutzer werden dann benachrichtigt, sobald wieder Karten zur Verfügung stehen.

Einige von denen, die noch Karten ergattern konnten, freuen sich schon auf das Festival nächstes Jahr, das vom 17. bis 19. Juli stattfinden wird. „Wer so viel Liebe und Arbeit in ein Festival steckt, hat das auch verdient! Bis nächstes Jahr“, kommentiert eine Userin.