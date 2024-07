Happiness 2024: Drei Tage lang Party pur

26 Das Happiness 2024: drei Tage Party pur! Foto: Ciarán Mutschler

Drei Tage super Stimmung, ausgelassene Feier – und 25 000 Besucher, Freitag und Samstag zusammengerechnet: Das Happiness-Festival 2024 war ein voller Erfolg. Und auch das Wetter spielte mit. Wir haben die Bilder.









Der Start am Donnerstag war noch relativ gemächlich beim diesjährigen Happiness-Festival. Die Camper reisten als erste an. Und während manche den Tag nur zum Aufbau nutzten und dann erst wieder am Freitag kamen, blieben andere gleich vor Ort. Und neben der ausgelassenen Stimmung gab es auch noch die Möglichkeit, am Abend ab 20 Uhr bei der Silent-Disco auf der „Camping Stage“ abzufeiern. Hier konnten die Besucher mit den speziellen Kopfhörern zwischen drei verschiedenen Musikkanälen auswählen und abfeiern.