Albstadt-Ebingen - Zugegebenermaßen hätte der Konzertabend in der Ebinger Festhalle einige Besucher mehr verdient gehabt, doch für die, die gekommen waren, gestaltete sich der Abend unter der Überschrift "Schlager und mehr" zu einem einmaligen Erlebnis. Hansy Vogt, bekannt als Sänger, Entertainer und Moderator führte durch das abwechslungsreiche Programm. Mit Blick in das Albstädter Publikum stellte er gleich zu Beginn fest, dass es ihn "saumäßig freut", dass es trotz Corona, Ukrainekrieg, Energiekrise und Klimakatastrophe noch Menschen gebe, die bereit seien für Humor, Gesang oder für eine Schlagerparty das Stubensofa zu verlassen.

"Danke, dass Ihr alle da seid"

Dazu passend erklang sein Lied zum Auftakt: "Danke, dass Ihr alle da seid", bei dem sofort kräftig mitgesungen und mitgeklatscht wurde. Die Burladinger Schlagersängerin Lorena und die im Programm angekündigte Künstlerin Alena aus Waiblingen mussten krankheitsbedingt absagen. Kurzfristig sprang Michael Gierk aus Münsingen ein und brachte zum Programmstart mit eigenen und mit altbekannten Hits der Flippers wie "Die rote Sonne von Barbados" das Publikum musikalisch in Stimmung.

Mächtiger Beifall brandete auf, als Stargast Hansy Vogt die Bühne betrat und mit einem launigen "wir sind heute Abend unter uns und könnet schwäbisch miteinander schwätza" sofort die Herzen der Besucher gewann. Mit humorvollen Geschichten aus seiner Kindheit am Fuße des Feldbergs in Altglashütten, was jedoch trotz gegenteiliger Meinungen ein normales Dorf und kein Recyclingbetrieb sei, präsentierte er Witze im Minutentakt, wie zum Beispiel seine Erinnerung an den ersten Schultag, als er schon damals mit dem als Pausenbrot gedachten Zwiebelkuchen seiner Oma im Klassenzimmer eine "erste Duftnote" gesetzt habe. Auch viel Privates gab er zum besten und so erfuhr man, dass Hansy Vogt eigentlich den Beruf des "staatlich geprüften Getreidekosmetikers" erlernt habe und tatsächlich Bäcker werden wollte. Ebenso schwärmte er von seinem Glück schon 33 Jahre mit der "gleichen Frau" glücklich verheiratet zu sein und dass diese Beziehung sogar die schwere Coronazeit überstanden habe.

Publikum singt lautstark mit

Dazu sang das gut gelaunte Publikum lautstark zusammen mit dem Entertainer für alle Frauen: "Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe." Weniger glücklich zeigte sich Vogt allerdings über die erst kürzlich bei ihm eingebaute neue Gas-Heizung, weshalb er hintersinnig empfahl: "mehr Sauerkraut essen", um eigenes Gas zu produzieren. Dass Hansy Vogt auch bauchreden kann, erlebte das Publikum beim begeisternden Auftritt mit Hasen-Puppe "Felix". In rascher Abfolge lösten die beiden abgründige Missverständnisse sowie höchst komplizierte Rechenaufgaben verblüffend einfach – begleitet vom stürmischen Beifall des staunenden Publikums. Nach einem längeren Potpourri aktueller und alter Schlagerhits ging es in die Pause, in der es reichlich Gelegenheit zu einem Plausch oder Selfie mit dem vielseitigen Künstler gab.

Frau Wäber gibt sich ein Stelldichein

Mit dem Einzug von Frau Wäber, der zweiten Ausgabe von Hansy Vogt als skurriles und schrilles Fräulein, kam der Abend zu seinem Höhepunkt. Mit einem Neun-Euro-Ticket sei sie mit der Bahn auf die Alb gekommen und habe dabei die lange Anfahrt in "vollen Zügen" genossen. In ihrer einmaligen und absolut schrägen Art berichtete sie nonstop von diversen Arztbesuchen, ihrem mobilen Festanschluss, ihren Affären mit bekannten Fernsehstars sowie von einer Kreuzfahrt, bei der sie dann doch etwas irritiert gewesen sei, als sie auf dem Schiff gleich von einem "Deck-Offizier" in Empfang genommen worden sei. Das Publikum wollte Frau Wäber gar nicht mehr von der Bühne lassen, und so gab es als Zugabe noch ein Rollenspiel mit einem Besucher auf der Bühne, was die Lachmuskeln im Publikum erneut erheblich strapazierte. Erst mit dem vielsagenden Song "Ich bin zu sexy für diese Welt" durfte sie unter minutenlangem Beifall die Bühne wieder verlassen.

Den Schlussteil des Schlagerabends gestaltete das weit über die Zollernalb hinaus bekannte "Älblerduo Sawa", alias Sarah Gihr und Walter Dannecker. Dem stimmgewaltigen Duett gefolgt war der eigene Fanclub aus Balingen – mit Sawa-Shirts und Fahne in der Halle nicht zu übersehen. Animiert von ihren Auftritten vor der Bühne wagten sich zu der flotten Tanzmusik von Sawa auch immer mehr Gäste aus dem Saal auf die Tanzfläche.