Hansgrohe in Schiltach

1 Eine Premiere erleben die Gäste auf dem Messestand der Hansgrohe Group auf der ISH 2025 in der Frankfurter Festhalle (Halle 2, Stand A.02): Der Bad- und Küchenausstatter aus dem Schwarzwald präsentiert gemeinsam mit dem Unternehmen Hydraloop eine zukunftsweisende Grauwasserrecyclinglösung. Foto: Hydraloop/Hansgrohe

Hansgrohe will mit Grauwasserrecycling für nachhaltiges Duschvergnügen ein zukunftweisendes Geschäftsfeld erschließen.









Link kopiert



Für viel Aufsehen sorgte das vor zwei Jahren von der Hansgrohe Group vorgestellte Badkonzept „Green Vision“. Wann das futuristische Bad mit bis zu 90 Prozent weniger Wasser- und Energieverbrauch denn auf den Markt käme, so die häufig gestellte Frage, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Schiltach.