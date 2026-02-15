Höhepunkt der Fasnet: Beim Hanselsprung in Schramberg bleibt alles trocken

Der Hanselsprung am Sonntag gehört zweifelsohne zu den Höhepunkten der Schramberger Fasnet.
Schon lange bevor die Glocke des Endivien-Butz zu hören war, hatten sich die Zuschauer am Sonntagnachmittag in der Schramberger Innenstadt in Position gebracht. Schließlich wollte niemand den Auftritt von Hansel, Narro, Da-Bach-na-Fahrern, Brüele, Elfer, Obernarren – und natürlich dem Kehraus – verpassen. Und gleich zu Beginn die wichtigste Nachricht des Tages: Alle großen und kleinen Narren blieben trocken.