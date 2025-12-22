Hans-Thoma-Straße wird saniert: St. Georgener Gemeinderat erlebt eine Überraschung

Im Laufe der Jahre hat sie sich zu einer ziemlichen Buckelpiste entwickelt – 2026 soll die Hans-Thoma-Straße samt der Versorgungsleitungen saniert werden. Und es gibt gute Nachrichten.
200 Meter Straße, die saniert werden, dazu Arbeiten an Abwasserkanal, Wasser-, Gas- und Stromleitung – in der Hans-Thoma-Straße stehen im kommenden Jahr umfangreiche Maßnahmen an, die sich zudem auf einen Teil der Hasemannstraße erstrecken. Nachdem die Stadtverwaltung die Bauarbeiten zunächst bereits für das nun zu Ende gehende Jahr angekündigt hatte, wird es 2026 nun wirklich ernst.