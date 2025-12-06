Hans Sarpei knockt die TSG aus: Balinger enttäuschen im Kellerduell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Bitter: Die TSG Balingen gleicht in der 90. Minute zum 1:1 aus, kassiert aber drei Minuten später das 1:2. Die Pleite, das muss man ehrlich sagen, war aber verdient.

Es lag eine enorme Bedeutung auf dem Kellerduell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Wenn man die 90 Minuten in der Bizerba-Arena betrachtet, muss man konstatieren, dass die Leistung der TSG dieser Bedeutung nicht gerecht wurde. Dass der entscheidende Gegentreffer in der 93. Minute und damit direkt nach dem 1:1-Ausgleich fiel, machte die Sache umso bitterer.

Murat Isik brachte Matthias Schmitz und Amney Moutassime zurück in die Startelf und sah eine umkämpfte 1. Halbzeit. Weder die Gäste aus der Barockstadt, noch die Balinger erspielten sich wirkliche Chancen. Eine potenziell riesige Konterchance machte Ivo Colic mit einem unsauberen Abspiel zu Nichte. Es ging torlos in die Kabine.

Gegentor nach der Pause

Direkt nach dem Seitenwechsel folgte dann die „kalte Dusche“ für das Isik-Team: Eine herrliche Flanke von Keanu Kraft köpfte Marvin Pourie in der Mitte unbedrängt zum 0:1 in die Maschen. Die Gäste waren in der Folge bemüht, die Führung auszubauen. Hans Nunoo Sarpei prüfte Kovac mit einem strammen Distanzschuss (53.). Die SG hatte das Spiel vollends unter Kontrolle, und die sowieso schon fehleranfällige TSG kam zu noch weniger kontrolliertem Ballbesitz.

Mit Simun Birkic, Mirhan Inan, Simon Klostermann und Görkem Koca kamen neue Offensivkräfte, auf dem Platz war die SG aber deutlich näher am zweiten Treffer. Tim Korzuschek zwang Kovac zu einer weiteren starken Tat, ein zweiter Versuch aus der Distanz hätte beinahe ein Traumtor gebracht.

Es wird wild

Aufregung boten die letzten zehn Minuten: Zunächst musste Sascha Eisele – wohl schwerer Verletzt – vom Feld. Er hielt sich schmerzverzerrt das Knie. Dann ließ Fulda das das 0:2 im Slapstick-Stil liegen, als David Siebert aus zwei Metern Entfernung das leere Tor verfehlte.

Ein weiterer „Blackout“ auf der Gegenseite sorgte dann für den Ausgleich. Schmitz wurde bei einem hohen Ball an der Strafraumkante vom SG-Keeper völlig unnötig abgeräumt, den fälligen Elfmeter verwandelte Colic ganz stark (90.). Das war es aber noch nicht: Nach einem weiten Einwurf der Barockstädter landete der Ball bei Sarpei, der per Volley die Niederlage der Balinger besiegelte.