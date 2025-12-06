Hans Sarpei knockt die TSG aus: Balinger enttäuschen im Kellerduell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Bitter: Die TSG Balingen gleicht in der 90. Minute zum 1:1 aus, kassiert aber drei Minuten später das 1:2. Die Pleite, das muss man ehrlich sagen, war aber verdient.
Es lag eine enorme Bedeutung auf dem Kellerduell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Wenn man die 90 Minuten in der Bizerba-Arena betrachtet, muss man konstatieren, dass die Leistung der TSG dieser Bedeutung nicht gerecht wurde. Dass der entscheidende Gegentreffer in der 93. Minute und damit direkt nach dem 1:1-Ausgleich fiel, machte die Sache umso bitterer.