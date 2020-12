Hans Reich wird 80 Großzügige Spende statt opulenter Feier

1976 wurde die Bäckerei seiner Eltern in der Marktstraße komplett abgerissen und von Hans Reich wieder neu aufgebaut. An das wieder aufgebaute Stammhaus wurde gleichzeitig ein Café angegliedert. Ab diesem Zeitpunkt hat der Jubilar den Betrieb seiner Eltern übernommen und erfolgreich weitergeführt und ausgebaut.

Im selben Jahr heiratete Hans Reich Marlene Rapp aus Dießen. Die beiden Söhne Tobias und Johannes und zwei Enkel machten die Familie komplett. Tobias ist Jurist, Johannes erlernte zunächst den Beruf des Bäckers, bevor er Chemie studierte.

1979 legte Hans Reich vor der Handwerkskammer die Meisterprüfung als Konditor ab. Weil durch die Ausweitung das Geschäft in der Marktstraße zu klein wurde, hat der Bäcker- und Konditormeister 1992 im Gewerbegebiet Schießrain eine neue große Bäckereihalle gebaut.

Familienunternehmer in vierter Generation

Die Bäckerei Reich wurde weiter ausgebaut. 85 Mitarbeiter waren im Einsatz, um den Bäckereibetrieb, darunter 25 Filialen und zwei Cafés, am Laufen zu halten.

Mit viel Fleiß und Umsicht hatte Hans Reich so seinen Betrieb zu einem bedeutenden Unternehmen gemacht.

Sein kompetentes Fachwissen wurde geschätzt. So wurde ihm bei der Bäckerinnung Hechingen die Funktion des Lehrlingswartes übertragen und in der Bäko Horb gehörte er dem Aufsichtsrat an.

Auf die Berufsausbildung legte Reich großen Wert. Über 50 Bäcker- und Verkaufslehrlinge haben bei ihm ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Eine gute Qualität seiner Backwaren war ihm dabei ein großes Anliegen, was ihm mit mehreren Auszeichnungen bei Brotprüfungen durch den Zentralverband des Bäckereihandwerkes immer wieder bestätigt wurde.

Im April 2014 gab Hans Reich sein Geschäft auf. Es war ein Familienunternehmen in vierter Generation.

Trotz vielerlei geschäftlicher Verpflichtungen war es für Reich selbstverständlich, sich aktiv am öffentlichen Leben zu engagieren. Von 1969 bis 1989 war er Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes in Empfingen. Neun Jahre gehörte er dem Empfinger Gemeinderat an und 15 Jahre dem Pfarrgemeinderat St. Georg. Einige Vereine unterstützte er als Passivmitglied, so den Musikverein, die Sportgemeinschaft und die Kulturgemeinschaft. Auch beim HGV, Vorgänger des heutigen IHGV, war er Mitglied.

Hans Reich war und ist immer noch ein Freund und Förderer sozialer Einrichtungen, ob nah oder fern. Ihm sei es gut gegangen, da kann man auch etwas abgeben, so Reichs Überzeugung.

Dementsprechend will er seinen 80. Geburtstag nicht groß feiern, sondern stattdessen soziale Einrichtungen durch Spenden unterstützen.