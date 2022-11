2 Zuschauer Kurt Schaudt geht mit 92 Jahren noch Skifahren. Das nötigte selbst Hans Kammerlander (rechts), der auf Skiern vom Mount Everest abgefahren ist, und Markus Reichenberger, dem Organisator des Vortrags, Respekt ab. Foto: Eyrich

"Dicke Luft" und "Dünnes Eis" in Dosen waren das Gastgeschenk für Hans Kammerlander. Dabei war die Luft alles andere als dick am Sonntagabend – obwohl die Festhalle voll war wie lange nicht.















Bitz - Es gibt sie noch, die Leute, die es schaffen, eine Festhalle restlos zu füllen. Hans Kammerlander ist so einer, wie er auf Einladung des Inline Hockey Clubs Bitz (IHC) und seines Vorsitzenden Markus Reichenberger am Sonntagabend in Bitz bewiesen hat. Warum ihn alle sehen wollten? Der Mann hat Geschichten zu erzählen, die unter die Haut gehen, und zeigt Bilder, die ergreifen – nicht nur von der Besteigung seiner zwölf Achttausender.

Auch wenn einige davon nachgestellt sind, nämlich für die Dreharbeiten zum Film "Manaslu – Berg der Seelen", an dem Kammerlander zwei Mal gescheitert ist und zwei Freunde verloren hat. Die brennenden Ölquellen im Golfkrieg 1991 hätten für einen schlechten Frühling gesorgt, "ein öliger schwarzer Film war in unserem Teekessel", erzählt Kammerlander. Schnee und Wind seien so heftig gewesen: "Ich konnte nur noch kriechen." Einen seiner Freunde, der ein Steigeisen verloren hatte und abgerutscht war, mussten er und der andere tot zurücklassen, denn "es kam ein brutal starker Sturm – wir haben überhaupt nichts mehr gesehen."

Am Berg trifft ihn der Blitz

Dann eine Kanonade an Blitzeinschlägen. Einer traf Kammerlander, der eine Verbrennung davongetragen hat, der andere hatte Friedl Mutschlechner "voll getroffen". Auch er war tot. Das war der Moment, als Kammerlander mit dem Bergsteigen "abgeschlossen" hatte. Später, bei den Dreharbeiten zum Film, habe er dem Regisseur gesagt: "Du kannst drehen so dramatisch wie Du willst – schlimmer als es war, kannst Du es nicht machen."

Danach zog sich Hans Kammerlander ins Tauferer Ahrntal auf den Bergbauernhof seiner Eltern zurück, den er einst verlassen hatte, weil es ihm zu eng geworden war. Und wie 1983, als Reinhold Messner ihn zur Erstbegehung der Südwestwand des Cho Oyu eingeladen hatte, war es auch diesmal ein Anruf, der ihn aus dem schwarzen Loch riss: der seines Patensohnes. "Der Berg ist doch nicht dein Feind", das sei ihm bei der Besteigung seines Hausbergs mit dem Jungen klar geworden – und schon hatte Kammerlander wieder Feuer gefangen, wagte eine 24-Stunden-Tour auf den Ortler und – nach der Radtour dorthin – auf die mittlere der Drei Zinnen.

Auf Skiern herunter vom höchsten Berg der Welt

Danach hatte er wieder Kraft, erfüllte sich seinen Traum: "Solo ohne Sauerstoff auf den Mount Everest und auf Skiern runter" – vor ihm hatte das noch keiner gewagt. Sechs Stunden dauerte die Abfahrt, und die Bilder davon lassen das Blut in den Adern der Zuschauer gefrieren, selbst in den hintersten Reihen.

Auf dem Gipfel des 8586 Meter hohen Kangchendzönga hat Kammerlander erst einen Kopfstand gemacht und sich dann die Füße erfroren bei der Abfahrt. Bereut hat er es nicht: "Inzwischen habe ich an die 5000 Bergtouren gemacht, aber die intensivsten Stunden waren die auf Skiern." Nur am K2 musste er sie abschnallen, als er "nur noch Weiß gesehen" hat.

Das Seil stürzte mit dem Freund in die Tiefe

Mehrere Erstbegehungen hat Kammerlander gewagt, am Jasemba Peak in Nepal 2006 seinen Freund Alois Brugger durch einen tausend Meter tiefen Sturz an der Ostwand verloren. "Das Seil ging mit ihm", erzählt er, und alle Bergsteiger im Publikum wissen, was das heißt: "Das war der schwierigste Abstieg in meinem Leben" – nicht vom Gipfel. Dass er und Karl Unterkircher 2007 "fertig gemacht" und die Route Brugger gewidmet haben, freut ihn heute, und längst reut es ihn, damals nicht gleich, nach spätestens einem Jahr, zum Manaslu zurückgekehrt zu sein.

Eine Kerze und plötzlich wunderschöne Musik

Das hat er erst 2017 mit dem Filmteam und dem Nordtiroler Stephan Keck gewagt. Spektakuläre Bilder sind damals entstanden im Pulverschnee, der ihnen bis zum Bauch ging: "Das war brutal kräfteaufreibend." Eine Drohne habe da oben keine Chance, also stiegen Hubschrauber auf, um von oben zu filmen – auch in die 100 Meter tiefen Gletscherspalten hinein – von der Sorte, wie Kammerlander sie auch von innen kennt. "Es war bissig kalt, der Atem ist gefroren", erzählt der Extrembergsteiger. Und einmal mehr war es aussichtslos. Abbruch. Während Keck in seinen Schlafsack kroch und zum Einschlafen Musik abspielte, zündete Hans Kammerlander eine Kerze an, für die verstorbenen Freunde, als plötzlich ein Lied seines Lieblingssängers Hubert von Goisern erklang, "Heast as net wia die Zeit vergeht": "Alleine für diesen Moment hat es sich gelohnt, zurückzukehren" sagt Kammerlander, und einmal mehr huscht kollektive Gänsehaut über die Rücken der Zuschauer.

Mit 92 Jahren noch Skiurlauber

Unter ihnen ist auch der 92-jährige Kurt Schaudt, der noch Skifahren geht und am Büchertisch, wo Kammerlander signiert und die Fragen seiner Fans beantwortet, den bewundernden Blick des Extrembergsteigers auf sich zieht. Der wird am Nikolaustag erst 66 Jahre alt – da bleibt ihm, Schaudt als Vorbild, für ein paar weitere, intensive Stunden am Berg, auf Skiern, ja noch viel Zeit. Extremkletterer Thomas Huber gastiert am Mittwoch, 23. November, ab 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Lautlingen. Starke Geste: Bei Kammerlanders Vortrag warb der IHC Bitz für den Abend beim TSV Lautlingen.