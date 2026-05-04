Hans-Jürgen Sobotta übernimmt: Das Seniorenzentrum am Schlossberg in Hausach hat einen neuen Leiter

Mit Hans-Jürgen Sobotta übernimmt ein erfahrener Pflegeexperte die Leitung der Einrichtung am Schlossberg in Hausach. Der Ettenheimer setzt auf Teamarbeit.
Mit Hans-Jürgen Sobotta hat das Seniorenzentrum am Schlossberg in Hausach einen neuen Heimleiter gewonnen, der Erfahrung, Ruhe und einen klaren Blick für Menschen mitbringt. Der 62-Jährige aus Ettenheim ist verheiratet, Vater von zwei Kindern – und seit vielen Jahren in leitender Verantwortung in der stationären Pflege tätig. Jetzt hat er die Führung der Einrichtung übernommen, die zur Winkelwald-Gruppe gehört.