Mit über 60 Mannschaften zählt das traditionelle Kleinfeld-Jugendfußballturnier des TSV Laufen, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert, zu den größten im ganzen Bezirk Schwarzwald/Zollern.

C-Junioren machen den Auftakt

Eröffnet wurde der Turnierreigen am Freitagabend mit dem Turnier der C-Junioren. Die Gastgeber schickten zwei Mannschaften ins Rennen. Während die U14 den Einzug ins Halbfinale knapp verpasste, zog der ältere Jahrgang ungeschlagen ins Halbfinale ein. Gegen den TSV Frommern gab es dann einen 2:0-Erfolg, gefolgt von einem 3:0 im Finale gegen den TSV Frommern II.

SGM Stetten/Hechingen triumphiert

Am Samstag waren zunächst die Juniorinnen an der Reihe. Jeweils sechs Mannschaften hatten gemeldet. In beiden Altersklassen standen sich im Endspiel die SGM Stetten/Hechingen und die SpVgg Aldingen gegenüber. Sowohl bei den B- als auch bei den C-Juniorinnen schnappte sich am Ende die SGM Stetten/Hechingen den Sieg.

Der Wanderpokal bleibt in Albstadt

Im Anschluss waren die D-Junioren an der Reihe. Der Sieg im stark besetzten Feld ging im Elfmeterschießen an den FC 07 Albstadt. „Wir sind ungeschlagen in der Gruppenphase und im Halbfinale gegen die SGM Onstmettingen ins Endspiel gekommen“, berichtet Trainer Daniel Schneider über den Erfolg des Titelverteidigers.

Am Sonntag waren dann noch die jüngsten Altersklassen im Einsatz. Das größte Teilnehmerfeld stellten die E-Junioren – die SGM Unterdigisheim durfte sich letztlich feiern lassen. Bei den F-Junioren waren alle Teams Sieger.