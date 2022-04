1 Hans Digel, eine echte und prägende Nagolder Unternehmerpersönlichkeit, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Foto: Nino Halm

Nagold und der ganze Nordschwarzwald haben eine über Jahrzehnte prägende Unternehmerpersönlichkeit verloren. Nach kurzer und schwerer Krankheit ist Hans Digel im Alter von 79 Jahren in Nagold gestorben.















Nagold - Es war der pure Zufall oder so etwas wie Behördenwillkür, die die Familie Digel in die Region Nagold führte. Gustav Digel, Hans Digels Vater, wollte 1939 ein kleines Unternehmen für Stoffhosen gründen. Den Platz dafür durfte er sich aber nicht aussuchen. Den bestimmten die Behörden in Stuttgart und wählten für Digel Oberjettingen aus. Drei Jahre später, im Jahr 1942, kam Hans Digel in Kehl zur Welt. Nach dem Krieg ging es für die Digels dann nach Nagold, den Ort, dem Hans Digel ein Leben lang die Treue hielt. Dort machte er Abitur, ging nach Mannheim und München zum Studieren. 1967 kehrte er nach Nagold zurück und stieg ins elterliche Unternehmen ein. Nach fünf Jahren erhielt er Prokura. 1976 wurde seine Tochter Stefanie geboren, 1977 Sohn Jochen und 1981 Sohn Carsten. Seine Kinder schenkten ihm insgesamt sechs Enkelkinder.

"Er war sein erster Export-Manager"

1977 starb sein Vater, Unternehmensgründer Gustav Digel, und der 35-jährige Hans wurde geschäftsführender Gesellschafter. "Danach wurde das Unternehmen jedes Jahr erfolgreicher", berichtet Hans Digels Sohn Jochen, heute Vorstand des Unternehmens. Geheimnis des Erfolgs, davon ist Jochen Digel überzeugt, war die starke Ausrichtung des breit aufgestellten Unternehmens auf den Export: "Das Glück liegt im Export", sagt Jochen Digel heute. Und den Export forcierte Hans Digel höchstselbst. "Er war sein erster Export-Manager, war international sehr aktiv, reiste viel", erinnert sich Jochen Digel. Inzwischen hat das Unternehmen zwei eigene Produktionsstandorte in Polen und der Türkei, ist in insgesamt zwölf Ländern präsent. Digel-Produkte sind in 50 Ländern zu kaufen, wobei die stärksten Auslandsmärkte Frankreich und Italien sind.

Der Unternehmer Hans Digel engagierte sich dabei nicht alleine für seine eigene Firma, war etwa von 1992 bis 2003 Vorstandsmitglied beim Südwestdeutschen Bekleidungsindustrieverband, Vizepräsident von Südwesttextil sowie zwischen 1985 und 2007 auch Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald und deren Vizepräsident.

"Er war gerne Nagolder"

Auch wenn er geschäftlich viel unterwegs war, so kehrte Hans Digel doch immer wieder gerne in sein Nagold zurück. "Er war gerne Nagolder und er war es mit Leib und Seele", sagt sein Sohn Jochen. Ein Umzug des Unternehmens in eine andere Stadt war nie ein Thema. Vielmehr zog das Unternehmen innerhalb der Stadt um. 1950 errichtete man die Zentrale an der Calwer Straße, 2002 verlagerte man die Logistik auf den Wolfsberg, 2012 folgte die Verwaltung.

Da hatte Hans Digel seinen Sohn Jochen längst in die Führung des Unternehmens einbezogen. Ab 2005 leiteten Vater und Sohn das Familienunternehmen gemeinsam. Ab 2012 begann Hans Digel dann seine Nachfolge zu regeln. Inzwischen ist Sohn Jochen alleiniger Vorstand, Sohn Carsten sitzt im Aufsichtsrat.

Ehrenplätze oder Aufsehen um seine Person lehnte er ab

In Nagold war Hans Digel beileibe nicht nur Unternehmer. Während ihn die Politik nicht wirklich reizte, engagierte er sich lieber sportlich oder im Sport – etwa als Sponsor beim VfL Nagold, im Kegelclub, beim Tennis oder Golf. "Gerne schaute er sich auch im Nagolder Stadion die Spiele des VfL an. Dabei mischte er sich gerne unter die Leute, aß eine Rote und fachsimpelte", erinnert sich VfL-Vorsitzender Ulrich Hamann. "Auch als die Digel AG der Hauptsponsor der VfL-Fußballer und später auch wieder der Handballer wurde, wollte er nichts anderes als Sport anschauen. Ehrenplätze oder Aufsehen um seine Person lehnte er ab", erinnert sich Hamann. "Der VfL trauert um einen Freund, um ein Vorbild und um einen Förderer".

"Wir alle sind tieftraurig über diesen herben Verlust"

"Ein herausragender Familienunternehmer ist viel zu früh gegangen", sagt Nagolds Stadtoberhaupt Jürgen Großmann. Die Nachricht von Digels Tod habe ihn und das ganze Rathaus "geschockt", so Großmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Hans Digel habe zusammen mit seiner Schwester Rose Finkenbeiner mit einer Vision und großer Schaffenskraft eine international agierende Modemarke geschaffen und mit erheblichen Investitionen den Wirtschaftsstandort Nagold geprägt. Digel sei ein klassischer Nagolder gewesen, habe stets gefragt, was er für die Stadt tun könne. So habe Digel die Landesgartenschau unterstützt und als bleibendes Zeichen der Verbundenheit den Digel-Pavillon auf der Hohennagold gestiftet. "Wir alle, das ganze Nagolder Rathaus, sind tieftraurig über diesen herben Verlust", so Großmann.

Auch die Führung der IHK Nordschwarzwald gedenkt ihres einstigen Vizepräsidenten. Er sei ein "kluger und hochgeschätzter Ratgeber für das Ehrenamt und die Geschäftsführung" gewesen, schreiben IHK-Präsidentin Claudia Gläser und Hauptgeschäftsführer Martin Keppler. "In seiner zurückhaltenden, aber entschlossenen und zielstrebigen Art hat er viel für die Wirtschaft in der Region bewegt – dieses Andenken werden wir in Ehren halten."