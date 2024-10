Hans-Christian Benner ist neuer Diakon: Er will Gottesdienste in Friesenheim aktiver gestalten

Er will Gottesdienste in Friesenheim aktiver gestalten

1 Hans-Christian Benner ist neuer Gemeindediakon der evangelischen Kirchengemeinde Friesenheim. Am Sonntag wird er offiziell in sein Amt eingeführt. Foto: Bohnert-Seidel

Hans-Christian Benner ist seit September neuer Gemeindediakon der evangelischen Kirchengemeinde Friesenheim. Am Sonntag, 27. Oktober, wird er offiziell während des Gottesdienstes in sein Amt eingeführt.









Link kopiert



Obwohl Hans-Christian Benner erst seit Mitte September seinen Dienst angetreten hat, scheint er angekommen zu sein. Im Posaunenchor ist der 28-Jährige bereits aktives Mitglied und verstärkt den Part der Trompete. Der Konfirmandenjahrgang 2024 macht sich bereits mit ihm auf den gemeinsamen Weg. Am Sonntag, 27. Oktober, ist ab 18 Uhr der Einführungsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Friesenheim. Im Anschluss ist ein Empfang im Gemeindehaus geplant.