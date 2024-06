Dorffest zieht Besucher aus nah und fern an

Hanorenclub in Bruggen

1 Sehr gut besucht ist das Dorffest des Hanorenclubs in Bruggen. Die Besucher kommen auch aus der ganzen Umgebung zu der Veranstaltung. Foto: Dagobert Maier

Der Hanorenclub lud zu einer gelungenen Veranstaltung auf den Festplatz in Bruggen ein und bot Abwechslung für Groß und Klein.









Wenn der Hanorenclub in Bruggen ein Dorffest organisiert und die Bevölkerung einlädt, dann kommen viele Besucher nicht nur aus Bräunlingen zum gemütlichen Nachmittag. Sie reisen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto in den Bräunlinger Stadtteil an.