Hannes Dold 1.FC Köln: Schonacher Spezialist als erstes „Bauernopfer“ der Kölner Krise?

Der Bundesligist verzeichnet in Sachen Standards die schwächste Quote in der Liga. Für den Schwarzwälder wird clubintern ein neuer Job am Geißbockheim gesucht.
Die große Unruhe im wieder einmal unzufriedenen Umfeld des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Köln (12./vier Punkte vor dem Relegationsplatz) um den inzwischen umstrittenen Cheftrainer Lukas Kwasniok beschert das erste „Opfer“. Hannes Dold (33), gebürtig aus Schonach und seit zwölf Jahren bei den „Geißböcken“ tätig, ist nicht mehr Teil des Trainerteams.