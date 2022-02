1 Unterwegs zum Casting für die RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar": Hannah Schedler und Jan Friese. Foto: Hannah Schedler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Hannah Schedler aus Donaueschingen und Jan Friese aus Hüfingen haben bei der TV-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) teilgenommen. Sie schafften es beim Casting bis in den Recall. Ihr Höhepunkt war ein Auftritt mit Jury-Mitglied Ilse DeLange.















Link kopiert

Donaueschingen/Köln – Fernsehkameras laufen, Scheinwerfer blenden, von draußen drücken Zuschauer ihre Nasen am Fenster platt – und vor einem hat man eine Experten-Jury sitzen, die gleich den Gesang bewerten wird. Das klingt nach Nervenkitzel, Spannung, und einem Erlebnis, in dessen Genuss nur wenige kommen. Erlebt haben das Hannah Schedler aus Donaueschingen und Jan Friese aus Hüfingen. Gemeinsam waren die beiden bei einem Casting für die RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Beide haben in der Vergangenheit Auftritte auf vielen Bühnen der Baar hingelegt. Am Samstag waren sie im Fernsehen zu bewundern. In einem gläsernen Kubus zeigten sie der Jury ihr Können.