Hangsicherung Waldarbeiten in Sulz unter Lebensgefahr

Der Förster hat wenig Sinn für die Ruhe und die Idylle direkt oberhalb des Felsenabsturzes. "Das ist ein ganz übler Standort", sagt er. Hier stehen kranke Bäume, einige sind schon umgefallen. Die Kante wird von einem Zaun, der vor 40 Jahren angebracht wurde, gesichert. Er soll herabrollende Steine auffangen, bevor sie auf die L 324 fallen und Autofahrer gefährden. Mertes ist überzeugt, dass der Maschendraht in Fahrt gekommene Baumstämme kaum aufhalten kann. Es muss gehandelt werden.

Forstarbeiten sind lebensgefährlich

Die Verkehrssicherung macht dem Förster jedoch Sorgen. Die Fläche an dem Steilhang über dem Felsen ist so unwegsam, dass Forstarbeiten nicht nur schwierig, sondern lebensgefährlich sind. In diesem Frühjahr ist auf der gegenüberliegenden Hangseite ein Waldarbeiter schwer verunglückt. Das darf nicht wieder passieren: "Wir brauchen ein anderes Arbeitsverfahren."

Mertes dachte auch schon an den Einsatz eines Hubschraubers. Vor einigen Jahren hat ein Helikopter in Fischingen am Ruinenhang die gefällten Bäume abtransportiert. Das, so Mertes, wäre die letzte Option. Im Extremfall müsste auch die Landesstraße während der Baumfällarbeiten mehrere Wochen gesperrt werden. Mertes will das vermeiden. "Ich denke, mit Ampelbetrieb bekommen wir es hin", meint er.

Die Verkehrssicherung übernimmt ein Forstunternehmen. Sicherheit geht dabei vor. Wenn die Forstarbeiter mit der Motorsäge die vom Klimawandel geschwächten und kranken Kiefern fällen, sind sie wie Bergsteiger angeseilt. Mit einer Seilwinde werden die Stämme nach oben auf eine Wiese gezogen. Wertvoll ist das Holz nicht: "Daraus machen wir Hackschnitzel."

Kosten sind hoch

Obwohl nur eine kleine Fläche abgeholzt wird, sind die Kosten mit 20.000 bis 30.000 Euro hoch. Mertes hofft, dass in zwei bis drei Wochen die Forstarbeiten in dem unwegsamen Gelände abgeschlossen sind. Auf Schnelligkeit kommt es ihm nicht an. Deshalb setzt er den Forstunternehmer auch nicht unter Zeitdruck. "Alle müssen wieder gesund heim kommen", betont er. Einige Nerven wird ihn das noch kosten, wenn die Arbeiten am 1. Dezember starten. Er will dann selbst mit dabei sein.

Länger aufschiebbar ist die Maßnahme zur Verkehrssicherung nicht. Die Gefahrensituation bestehe zwar schon länger, habe sich aber im vergangenen Herbst und Winter durch das Absterben der Kiefern massiv verschärft. Diese Baumart leidet an diesem Standort besonders unter den trockenen Sommern.

Der kahle Hang oberhalb der Felswand wird sicher kein schöner Anblick sein. Unterbewuchs ist aber schon da. "Wie gepflanzt", so Mertes. Bei verstärktem Lichteinfall werden sich die jungen Pflanzen schnell zu Sträuchern entwickeln. Nächstes Jahr werde es wieder grün sein. Am Ortsausgang Richtung Fischingen musste der Wald am Neckarhang wegen des Baus eines Altenheims großflächig entfernt werden. Dort hat sich der Bewuchs schnell wieder eingestellt. Von der Fläche her war es eine größere Aktion, bei der der Verkehr auf der L 324 jedoch nicht beeinträchtigt war.

Der Wald ist zu einem Sorgenkind geworden. Sturm und vor allem der Borkenkäfer haben ihm stark zugesetzt. Der Stadtwald, einst die Sparkasse der Kommune, wirft nun Verluste ab. In einer kleinen Serie berichten wir, wie der Förster auf den Klimawandel reagiert.