Hangsicherung in Sulz am Neckar Balinger Straße bis Weihnachten gesperrt

Weitere Maßnahmen sehen vor, dass am Fahrbahnrand eine Trockenmauer errichtet wird, die herunter rollendes Geröll auffängt. Bis Weihnachten wird am Hang gearbeitet, so lange bleibt die Straße auch gesperrt. Die Umleitung wird über die Bergfelder Klinge ausgeschildert. Die Hangsicherung wird voraussichtlich am 18. Januar fortgesetzt. Ab Mitte Februar soll die Straße dann wieder für den Verkehr frei gegeben werden.