Neueröffnung in Rottweil: „Hanfstüble“ erklärt: Deshalb ist keine Pflanze mit Hanf vergleichbar

Am Samstag eröffnet das „Hanfstüble“ in Rottweil. Hanfenthusiast Manuel Müller bietet eine breite Platte an Produkten an und erklärt, wieso die Pflanze so besonders ist.
„Es ist einfach traumhaft hier im Stadtgraben“, schwärmt Manuel Müller, der dieser Tage alle Hände voll zu tun hat, seinen Laden einzuräumen. Denn das „Hanfstüble“ eröffnet an diesem Samstag, um 10 Uhr. „Endlich“, sagt Müller, denn eigentlich sollte das Geschäft bereits im Mai aufmachen. So war es vereinbart. Als Franchise-Modell. Das habe sich zerschlagen, lässt Manuel Müller wissen.