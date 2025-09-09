Neueröffnung in Rottweil: „Hanfstüble“ erklärt: Deshalb ist keine Pflanze mit Hanf vergleichbar

Am Samstag eröffnet das „Hanfstüble“ in Rottweil. Hanfenthusiast Manuel Müller bietet eine breite Platte an Produkten an und erklärt, wieso die Pflanze so besonders ist.

„Es ist einfach traumhaft hier im Stadtgraben“, schwärmt Manuel Müller, der dieser Tage alle Hände voll zu tun hat, seinen Laden einzuräumen. Denn das „Hanfstüble“ eröffnet an diesem Samstag, um 10 Uhr. „Endlich“, sagt Müller, denn eigentlich sollte das Geschäft bereits im Mai aufmachen. So war es vereinbart. Als Franchise-Modell. Das habe sich zerschlagen, lässt Manuel Müller wissen.

Doch er machte weiter, denn vom Produkt Hanf ist er überzeugt und begeistert. Mit Unterstützung von Freunden und Bekannten erarbeitete er das Konzept für den Laden und dank der städtischen Mietförderung habe er die Zeit gehabt, alles neu zu konzipieren, was gar nicht so einfach gewesen sei, wie er zugibt. Aufgrund einer gesetzlichen Veränderung habe er keine Bank gefunden, die eine Finanzierung für einen Hanfladen gewähre. „36 Banken haben wir angefragt, bis wir eine im Ausland gefunden haben“, berichtet Müller.

Hanf in jeglicher Form

Das Geschäft, indem bis zur Fastnacht Stoffe und Nähzutaten verkauft wurden, hat er mit Unterstützung des Zepfenhaner Schreiners Edwin Eha eingerichtet: mit viel Holz, historischen Möbeln, Vitrinen, einer Sitzecke mit bunten Kissen. Auch den beiden Hunde Bob und Marley gefällt es hier.

Angeboten wird eine breite Palette aus Hanfprodukten. Zum Rauchen, für den Anbau, aber auch Kosmetika, Brotaufstriche, verschiedene Pestos, Brot, Nudeln, Schokolade.

Auch die Nachbarschaft habe sich bereits erkundigt und es hätten sich schon nette Synergien ergeben, sagt Müller. So wird er den Kaffee aus dem Teehaus von Anja Sopper im Laden mit vertreiben. „Und auch von der Städtischen Wirtschaftsförderung bin ich ganz toll unterstützt worden. Ohne die Unterstützung könnte ich jetzt nicht eröffnen.“

Jahrtausende alter Rohstoff

Aber was ist eigentlich das Besondere an Hanf, außer dass die psychoaktive Substanz Tetrahydrocannabinol (THC), berauschende wirkt? „Hanf war über Jahrtausende weltweit einer der wichtigsten Rohstoffe der Menschheit und lieferte die vielfältigsten und auch preiswertesten Produkte. Keine andere Pflanze ist so universell nutzbar wie Hanf.

Aus Hanf können Kleidung, Nahrung, Öle und Energie, Papier und Baustoffe sowie zahlreiche Heilmittel hergestellt werden. Hanf kommt im Anbau und in der Verarbeitung ohne Chemie aus“, heißt es in der Beschreibung. Müller freut sich jedenfalls auf Interessierte. Bis 19 Uhr hat das Hanfstüble am Samstag geöffnet.