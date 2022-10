1 Mehrere Menschen sind bei der Polizeikontrolle bei der Nutzung des Smartphones erwischt worden. (Symbolbild) Foto: fongbeerredhot/ Shutterstock

Über 40 Verstöße sind von der Polizei bei mehreren Verkehrskontrollen am Dienstag in Horb, Alpirsbach und Mühlacker festgestellt worden.















Link kopiert

Kreis Freudenstadt/Mühlacker - Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb haben am Dienstagmorgen eine zweistündige Kontrolle in der Eutinger Straße in Horb durchgeführt. Dabei stellten sie vier Handyverstöße und knapp zehn Verstöße fest, bei denen Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren. Bei einer zweiten Kontrolle am Nachmittag in der Hornaustraße kamen zwei Handyanzeigen und vier Gurtverstöße hinzu.

In Alpirsbach ahndeten Beamte des Polizeireviers Freudenstadt bei einer zweistündigen stationären Kontrolle in der Bahnhofstraße mehr als zehn Verstöße gegen die Anschnallpflicht. Hinzu kamen zwei Autofahrer, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Mühlacker nahmen am Dienstagmorgen in der Lienzinger Straße in Mühlacker zehn Gurtverstöße und eine verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons auf. Je nach Verstoß wurden die Verantwortlichen gebührenpflichtig verwarnt oder es erwartet sie nun eine Anzeige.