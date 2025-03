Handyverbot an Schulen? So handhaben Nagolds Schulen den Umgang mit Smartphones

Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper will strengere Regeln für die Handynutzung an Schulen verbindlich machen. Handyverbote, seit vielen Jahren ein vieldiskutiertes Thema. Wie gehen die weiterführenden Schulen in Nagold damit um?