Handynetz: 1&1 kommt beim Netzausbau voran, aber Rückstand bleibt

2 Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender von 1&1, spricht während eines Festaktes zum Start des Handynetzes von 1&1 im Dezember 2023. Foto: Federico Gambarini/dpa

Seit Ende 2023 können Handynutzer in Deutschland beim Vertragsabschluss unter vier Mobilfunk-Netzen wählen, vorher waren es nur drei. Der Neueinsteiger hat beim Netzausbau weiterhin zu kämpfen.









Link kopiert



Montabaur - Deutschlands viertes Handynetz wird größer, im Vergleich zur Konkurrenz ist es aber noch winzig. Der Chef des Netzbetreibers 1&1, Ralph Dommermuth, sagte in Montabaur, dass Ende Juni mehr als 400 Standorte ins Netz integriert gewesen seien. Das waren etwa doppelt so viele wie drei Monate zuvor. Zum Vergleich: O2 hat in Deutschland rund 28.000 aktive Mobilfunk-Standorte, Vodafone 26.000.