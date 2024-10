Handy: Telekom schaltet im Sommer 2028 GSM-Mobilfunk (2G) ab

1 Die Deutsche Tellekom möchte im Sommer 2028 das veraltete GSM-Netz abschalten (Archivfoto). Foto: Matthias Balk/dpa

Der Mobilfunkstandard GSM (2G) ist technisch betrachtet hoffnungslos veraltet. Doch mit der Abschaltung tun sich die Provider schwer. Betroffen sind nämlich nicht nur Verbraucher mit Uralt-Handys.









Bonn - Die Deutsche Telekom will bis zum Sommer 2028 das veraltete Mobilfunknetz GSM (2G) einstellen. Voraussichtlich werde man zum 30. Juni 2028 den 2G-Mobilfunk komplett abschalten, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Mobilfunk-Telefonate bei der Deutschen Telekom sind dann nur noch in den Netzen 4G (LTE) und 5G möglich.