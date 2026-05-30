Handy statt Papier in Trossingen: Akten werden in Polen gescannt

Digitalisierung liegt im Trend, vieles soll digitalisiert und damit günstiger sowie schneller zugänglich sein. Gordana Babic ist als Digitalisierungsbeauftragt der Stadt Trossingen.
Eines ihrer Projekte ist die digitale Verwaltung mit dem Ziel, dass Bürger möglichst viele Anliegen bei der Stadtverwaltung von zu Hause aus am PC oder Handy erledigen kann. „Wenn ein Bürger einen Antrag stellt, soll er jederzeit sehen können, wo und wie sein Anliegen bearbeitet wird – so wie bei Amazon“, wie Gordana Babic sagt.