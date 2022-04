1 Wenn ein Smartphone-Akku anzeigt, er sei zu 100 Prozent geladen, ist er in Wirklichkeit nur zu etwa 80 Prozent voll - und das hat einen guten Grund. Foto: Fuchs

Eins vorweg: Die Lebenszeit eines Akkus - wie er etwa in Smartphones, elektrischen Zahnbürsten oder E-Fahrzeugen verbaut ist - lässt sich verlängern, wenn er richtig behandelt wird. Was richtig ist, darüber sind unterschiedliche Informationen im Umlauf. Mit Simon Fleischmann, Forscher am Helmholtz Institute Ulm (HIU), machen wir den Faktencheck.

Wie oft man einen Akku aufladen kann, bis er am Ende ist, ist vorgegeben. Richtig oder falsch?

Ja, in etwa. Ob Laptop oder kleines Handy - die Größe des Akkus ist nicht entscheidend dafür, wie lange er durchhält. Der heute gängige Lithium-Ionen-Akku - der leistungsfähigste Energiespeicher, den es momentan auf dem Markt gibt - hat eine Lebenszeit von etwa 1000 Ladezyklen. Die Lebenszeit lässt sich durch den richtigen Umgang aber positiv beeinflussen.

Das Handy ganz leer werden lassen, bevor man es wieder auflädt, oder es schon bei 20 bis 80 Prozent Rest-Akku-Ladung wieder vollladen - was ist richtig?

Bereits bei 20 bis 80 Prozent wieder aufladen, ist tatsächlich richtig, wenn man den Akku schonen will.

Und woher kommt das Gerücht, dass Akkus ab und zu ganz leer werden müssen?

Früher gab es andere Arten von Akkus, zum Beispiel die Nickel-Metallhydrid-Akkus. Da gab es einen sogenannten Memory-Effekt. Wenn der Akku öfter nur bis beispielsweise 50 Prozent entladen wurde, war er irgendwann auch nur noch bis 50 Prozent entladbar und zeigte dennoch an, er sei bei 0 Prozent. Diese Akkus werden im Handy jedoch schon längst nicht mehr verbaut.

Ein Akku sollte also nicht ganz leer werden. Sollte man den Akku aus den gleichen Gründen auch nie ganz voll laden?

Doch. Das Vollladen ist bei neueren Geräten kein Problem, weil diese inzwischen eine Software eigebaut haben, die das Gerät vor Überladung schützt. Wenn der Akku voll genug ist, schaltet die Software den Ladevorgang ab. Wenn ein Handy - das noch nicht gerade grob geschätzt zehn Jahre oder älter ist - anzeigt, es sei voll, ist es in Wirklichkeit nur zu etwa 80 Prozent geladen.

Schadet es Akku-Geräten, wenn sie nach dem Aufladen weiterhin eingesteckt bleiben, zum Beispiel über Nacht?

Aus dem vorherigen Fakt erschließt sich: Nein, das Laden über Nacht ist nicht schädlich für das Gerät. Der Ladevorgang wird von allein beendet, wenn das Gerät voll ist.

Ein Problem kann sich nur ergeben, wenn das Gerät über Wochen oder Monate am Strom hängt. Denn Akkus haben einen Selbst-Entladungs-Effekt. Sie verlieren, auch wenn sie nicht benutzt werden, mit der Zeit an Ladung. Wenn das geschieht, während das Gerät noch eingesteckt ist, erkennt die Software das und lädt das eine, verlorene Prozent wieder nach. Das Gerät entlädt und lädt also fortwährend ein kleines bisschen. Das macht es nicht unmittelbar kaputt, man verschwendet jedoch Ladungs-Zyklen.

Dürfen bei Geräten mit Akku-Ladestationen (wie Handstaubsauger und elektrische Zahnbürsten) die Ladestationen dauerhaft eingesteckt bleiben?

Auch hier kommt es auf das Alter des Geräts an. Neuere Geräte sind dafür gebaut, auch über längere Zeit eingesteckt zu bleiben, vor allem, wenn sie Ladestationen haben. Die Ladestation ist in der Funktionsweise nichts anderes, als ein Ladekabel.

Schadet es Akku-Geräten, wenn sie zu lange gar nicht aufgeladen werden?

Auch hier gilt: Sie gehen dadurch nicht unmittelbar kaputt, aber es wird der Extremzustand erreicht, der vermieden werden sollte: Ein Pol im Akku ist komplett leer und der andere mit Ionen überladen. Die mechanische Beanspruchung kann dem Gerät auf Dauer schaden.

Elektronische Geräte vertragen Hitze und Kälte nicht gut. Richtig oder falsch?

Richtig. Die Akkus bestehen im Inneren aus Materialien, die darauf ausgelegt sind, bei Zimmertemperatur am besten zu funktionieren. Die chemische Reaktionsfreudigkeit von Lithium wird durch Temperaturschwankungen beeinflusst. Ein Smartphone geht nicht kaputt, weil man ein paar Stunden damit draußen unterwegs ist, wo es Minusgrad oder im Sommer auch mal 30 Grad haben kann. Aber wer die Lebenszeit verlängern will, sollte es möglichst vermeiden, sein Gerät bei Extremtemperaturen zu laden.

Kann ein Akku anfangen zu brennen, wenn er über sehr lange Zeit eingesteckt ist?

Wenn er nicht falsch gebaut oder beschädigt ist, nein. Der Akku schaltet den Ladevorgang ab, wenn er voll ist. In sehr seltenen Fällen kann es Kurzschlüsse geben, die zum Brand führen können.

Das Galaxy-Note-7-Desaster von 2016 ist ein bekanntes Beispiel für einen Akku-Baufehler. Das Smartphone machte damals Schlagzeilen, weil eine Fehlkonstruktion des Akkus dazu führte, dass er sich häufig selbst entzündete. Die oben erwähnte Trennschicht zwischen den Elektroden war zu dünn, sodass es schneller zu Kurzschlüssen kommen konnte, wie Fleischmann vom HIU erklärt. Inzwischen hat das Unternehmen die Technik verbessert.

Darf ein Ladekabel ohne Gerät in der Steckdose stecken bleiben?

Solange die Katze nicht am Kabel kaut, sollte nichts passieren. Ohne das Gerät am Ende des Kabels wird der Stromkreis nicht geschlossen. Und ist kein Stromkreis geschlossen, fließt auch kein Strom.

Kann man jedes Gerät mit jedem Kabel aufladen, das in die Anschluss-Buchse passt?

Das kann man, es ist aber nicht ideal. Es gibt bei verschiedenen Ladegeräten leichte Unterschiede bei der Spannung. Die Spannung sollte auf das Gerät abgestimmt sein, sonst kann sich das langfristig auf die Lebensdauer auswirken. Fest steht: Das mitgelieferte Kabel ist am besten auf das Gerät eingestellt und sollte daher auch verwendet werden.

Spielt es eine Rolle, wie herum man den Stecker eines Ladekabels in die Steckdose steckt?

Ganz einfach: Nein. Der Ladevorgang läuft immer gleich ab.

Beim Laden eines Handys sollte man die Hülle entfernen, damit das Gerät nicht überhitzt - richtig oder falsch?

Kommt drauf an. Es ist normal, dass ein Gerät beim Laden warm wird. Es darf jedoch nicht richtig heiß werden. Das ist ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. In diesem Fall ist es einen Versuch wert, die Hülle beim Laden zu entfernen, um herauszufinden, ob sich das Problem so lösen lässt.

Akkus und Batterien dürfen unter keinen Umständen nass werden. Stimmt das?

Richtig. Akkus und Batterien müssen absolut dicht verbaut sein - es ist also nicht empfehlenswert, mit dem E-Bike durch einen Bach zu fahren. Sollte Wasser ans Innere des Akkus kommen, reagiert es mit dem Lithium, das sich entzündet, erklärt Fleischmann.

Daher gelte: Sollte sich das Handy unerwarteterweise doch einmal entzünden, niemals Wasser darüber kippen. Das verschlimmere den Brand. Forscher benutzen Sand oder CO2-Löscher. Da das nicht jeder zu Hause hat, gilt im Zweifelsfall: Feuerwehr anrufen.

Info: Helmholtz Institut

Die Helmholz-Forschungszentren sitzen an 18 verschiedenen Standorten. Dort suchen Wissenschaftler nach Lösungen für die drängendsten Problemen der heutigen Zeit: Aus welchen Ressourcen gewinnt die Menschenheit zum Beispiel künftig Energie? Wie wird Mobilität klimafreundlich? Welche Therapien helfen bei bisher unheilbaren Krankheiten? Es gibt sechs Forschungsbereiche: Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Information, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr sowie Materie.

Das Helmholtz Institut in Ulm hat sich im Bereich Energie der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten für Akkus verschrieben. Die Wissenschaftler beschäftigen sich dort mit sämtlichen Aspekten der Akkuforschung. Das Spektrum reicht von Grundlagenforschung - also der Verbesserung von bisher bekannten Akku-Arten - über neue Batteriekonzepte bis zur Industrieforschung in Kooperation mit Firmen. Bei der Weiterentwicklung bestehender Technik geht es sowohl darum, Akkus erschwinglicher als auch leistungsfähriger zu machen.