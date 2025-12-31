Handy-Alternative: Forscher bemängeln Sicherheitslücke bei Kinder-Smartwatch

Das norwegische Unternehmen Xplora bewirbt seine Smartwatches als sichere Alternative zu Handys. Doch Forscher aus Deutschland finden ein Schlupfloch, das von Angreifern ausgenutzt werden könnte.
Darmstadt - Deutsche Experten haben nach eigenen Angaben gravierende Sicherheitslücken bei einer beliebten Smartwatch für Kinder entdeckt. Das teilte die Technische Universität Darmstadt mit. Demnach gelang es einem Studenten im Rahmen seiner Master-Arbeit, die Sicherheitsvorkehrungen eines aktuellen Modells der Xplora Smartwatch zu umgehen.