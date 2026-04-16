Handwerksprojekt in Neubulach: Schüler bauen neuen Treffpunkt für den Pausenhof

Achtklässler der Gemeinschaftsschule Neubulach planen und bauen eine Sitzbank – unterstützt von regionalen Partnern und verbunden mit praxisnaher Berufsorientierung.
Bereits bei der Planung der Außenanlagen entstand die Idee einer Sitzgelegenheit rund um den Baum im Schulhof. Diese konnte zunächst nicht umgesetzt werden – und wurde nun im Rahmen eines schulischen Projekts realisiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem die Schule bereits im Dezember für die Teilnahme am Würth-Handwerkerwettbewerb „Mach Was!“ ausgewählt worden war, ist das Projekt nun erfolgreich umgesetzt worden.