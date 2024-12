Handwerkskunst in Schramberg: Mit dem „Filzpunkt“ schließt ein besonderer Laden

2015 in Schiltach gestartet, dann 2022 nach Schramberg umgezogen – jetzt schließt Susanne Breuling ihren Laden in der Berneckstraße.

Viele Jahre war Susanne Breuling im Labor des Schramberger Krankenhauses tätig. Mit der Schließung des Hauses 2011 bot sich für die Schrambergerin aber eine neue Chance. Sie erfüllte sich ihren Traum und ging nochmals in die Lehre: Als Textilgestalterin im Handwerk, Fachrichtung Filzen, war die heute 53-Jährige die zweite Person überhaupt in Deutschland, die eine solche Ausbildung abschloss.

Zweieinhalb Jahre dauerte diese Ausbildung in Rheinland-Pfalz, bevor Susanne Breuling dann in der Schenkenzeller Straße mit dem Gesellenbrief in der Tasche 2015 ihren „Filzpunkt“ eröffnete.

Ihr Ziel war es auch zusammen mit dem „Filznetzwerk“ das Filzen „aus einer Nische“ zu holen. Dazu war Susanne Breuling mehrfach auf Messen und bei Veranstaltungen bis nach Finnland unterwegs. So hatte sie neben einer feinen Wolle für Hüte, Schals und Taschen viel mit Wolle aus der Region gearbeitet, diese von Schafhaltern aus Lauterbach, Wolfach, Schiltach und Nordrach gekauft.

Schwerer Schicksalsschlag

Nach dem unerwarteten Tod ihres Ehemannes Gerhard 2021 war dann für sie erst einmal Schluss mit Filzen – es lief ihr einfach nicht mehr so von der Hand wie zuvor: diese neue Situation hatte ihr die Leidenschaft an der künstlerischen Arbeit genommen.

In die Berneckstraße nach Schramberg umgezogen

Dennoch entschied sie sich zunächst weiterzumachen und zog mit dem Filzpunkt in die Räume des früheren Elektrogeschäfts ihrer Eltern in die Schramberger Berneckstraße. Dort hatte sie dann im August neu eröffnet mit einem Angebot eines Strickkreises am Donnerstagnachmittag, zu dem sich derzeit immer noch über zehn Seniorinnen treffen.

Neue Herausforderung in anderem Tätigkeitsfeld

Auch wenn sie jetzt dann ihr Geschäft schließt, weil sie eine neue Aufgabe im Bereich der Seniorenbegegnung übernimmt, der Strickkreis selbst soll mit den derzeitigen Teilnehmerinnen weiterbestehen.

Filzkurse gibt es weiterhin

Auch ihre Filzkurse will sie weiter beibehalten, die Ladentüre bleibe jedoch künftig zu.

Einen Ausverkauf ihrer Ware plant sie nicht, vielleicht werde sie gelegentlich einen Markt besuchen und dort an ihre Handwerksarbeiten anbieten, ist ihre Überlegung. Genaue Pläne aber hat sie dazu noch nicht gemacht.