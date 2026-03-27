Handwerkskunst in Baiersbronn: Wo Karamellhasen zu Ostern eine Renaissance erleben

Bettina Buchthal lässt in ihrer Bonbon-Manufaktur in Baiersbronn eine Handwerkskunst aufleben, die fast verschwunden ist: handgefertigte Karamellhasen.

Wenn Bettina Buchthal in ihrer Bonbon-Manufaktur am Wilhelm-Münster-Platz die kalten Metallformen öffnet, ist das jedes Mal ein Moment der Magie. Im Inneren funkelt es wie kostbarer Bernstein, und was zum Vorschein kommt, ist weit mehr als eine bloße Süßigkeit. Es ist ein essbares Stück Zeitgeschichte, das in einer Ära der industriellen Massenproduktion von Schokoladenosterhasen wie ein Relikt aus einer anderen Welt wirkt. In liebevoller Detailarbeit lässt die Manufakturistin eine Tradition aufleben, die einst den Stolz ganzer Konditorengenerationen darstellte, heute aber nur noch an wenigen Orten gepflegt wird.

Der Blick zurück in die Geschichte verrät, warum der Zuckerhase einst so wertvoll war. Lange Zeit galt Zucker als „süßes Gold“, das aus fernen Plantagen in Lateinamerika nach Europa verschifft wurde und oft nur in Apotheken als kostbares Arzneimittel erhältlich war.

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich dies grundlegend, als der süße Stoff erstmals aus heimischen Rüben gewonnen werden konnte. Besonders im süddeutschen Raum siedelten sich Zuckerraffinerien an und machten den Rohstoff erschwinglich.

Historische Gussformen vom Dachboden

Bevor die Schokolade ihren Siegeszug in die Wohnzimmer der breiten Bevölkerung antrat, nutzten Konditoren den nun verfügbaren Zucker, um ihre künstlerische Fingerfertigkeit unter Beweis zu stellen. Sie erschufen filigrane Hohlkörper aus Karamell, die so detailreich waren, dass man heute im erstarrten Zucker noch jedes feine Härchen des Hasenfells erkennen kann.

Dass diese Kunst nun in Baiersbronn eine glanzvolle Renaissance feiert, ist einem fast unglaublichen Zufall zu verdanken. Ein Urlaubsgast aus Mannheim berichtete bei einem Besuch in der Manufaktur von einem Schatz, den er beim Aufräumen eines alten Dachbodens entdeckt hatte.

Höchste Konzentration gefragt

In einer unscheinbaren Kiste lag das Erbe seines Großvaters, der einst eine Konditorei geführt hatte: Dutzende historische Gussformen aus Aluminium fanden als wahrer Schatz nun ihren Weg in den Schwarzwald und bilden nun das Herzstück der Produktion.

Die Herstellung eines solchen Karamellhasen ist jedoch alles andere als einfach und verlangt höchste Konzentration. In einem großen Kupferkessel wird der Zucker erhitzt und mit einem Schuss Butter verfeinert, was den Hasen später ihren charakteristischen goldgelben Glanz und den feinen Geschmack verleiht. Mit einer Schöpfkelle wird die glühend heiße Masse in die zweiteiligen Formen gegossen.

Stolze Hasenväter mit Schubkarre

Der entscheidende Moment folgt kurz darauf: Ein Großteil der flüssigen Masse muss mit viel Fingerspitzengefühl wieder ausgeschüttet werden. Nur durch dieses präzise Timing entsteht der hauchdünne, zerbrechliche Hohlkörper, der nach dem Erkalten zum Vorschein kommt.

Die Motive, die Bettina Buchthal aus den alten Formen befreit, erzählen berührende Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Es finden sich klassische Darstellungen wie stolze Hasenväter, die eine schwere Schubkarre schieben, oder fürsorgliche Hasenmamas, die Körbe voller Eier tragen. Manche Hasen fahren auf dem Fahrrad, um ihre Eier zu verteilen, während andere sich neugierig auf ihre Hinterbeine recken. Sogar die technische Begeisterung früherer Jahrzehnte spiegelt sich in den Formen wider, etwa in Gestalt von Hasen, die kühn auf Motorrädern sitzen.

Handgefertigte Unikate

In einer Zeit, in der sich viele Menschen nach Authentizität und echter Handwerkskunst sehnen, erleben diese nostalgischen Figuren ein unerwartetes Comeback. Der Karamellhase ist kein austauschbarer Standard-Ostergruß, sondern ein handgefertigtes Unikat, das die Geschichte seiner Entstehung in sich trägt. Wenn die goldenen Hasen nun wieder in den Auslagen leuchten, funkeln nicht nur die Augen der Kinder, sondern auch die Augen derer, die sich ein Stück echte Tradition bewahren wollen.