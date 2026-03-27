Handwerkskunst in Baiersbronn: Wo Karamellhasen zu Ostern eine Renaissance erleben

Bettina Buchthal lässt in ihrer Bonbon-Manufaktur in Baiersbronn eine Handwerkskunst aufleben, die fast verschwunden ist: handgefertigte Karamellhasen.
Wenn Bettina Buchthal in ihrer Bonbon-Manufaktur am Wilhelm-Münster-Platz die kalten Metallformen öffnet, ist das jedes Mal ein Moment der Magie. Im Inneren funkelt es wie kostbarer Bernstein, und was zum Vorschein kommt, ist weit mehr als eine bloße Süßigkeit. Es ist ein essbares Stück Zeitgeschichte, das in einer Ära der industriellen Massenproduktion von Schokoladenosterhasen wie ein Relikt aus einer anderen Welt wirkt. In liebevoller Detailarbeit lässt die Manufakturistin eine Tradition aufleben, die einst den Stolz ganzer Konditorengenerationen darstellte, heute aber nur noch an wenigen Orten gepflegt wird.