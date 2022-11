2 Die Jubilare mit Jürgen Greß, Ernst Berger und Harald Hermann (von rechts) nach der Übergabe der Goldenen Meisterbriefe Foto: Schweizer

53 Goldene Meisterbriefe haben die Handwerkskammer Reutlingen-Tübingen-Zollernalb und die Kreishandwerkerschaft Zollernalb an Handwerksmeister aus dem gesamten Zollernalbkreis übergeben. Für sie war es eine schöne Gelegenheit, sich mal wieder über alte Zeiten auszutauschen.















Albstadt-Ebingen - Trotz des notwendigen Fortschritts brauche der Mensch bewusste Orientierung an gewissen Werten wie Fleiß, Verständnis, Toleranz, Weitsicht, Mut und Begeisterung, sagte Kreishandwerksmeister Ernst Berger bei der Feierstunde in der Ebinger Festhalle, die eine Blechbläser-Gruppe der Stadtkapelle Tailfingen unter Leitung von Markus Koch musikalisch umrahmte. "Sie alle, liebe Altmeister, haben diese Werte während ihres Berufsleben stets begleitet; Sie waren fleißig, haben sich individuelle Ziele gesteckt – und diese so erreichen können", fuhr Berger fort. "Die Jugend braucht Leitbilder und solche Leitbilder sind Sie!"

Brandt war noch Kanzler und die D-Mark Zahlungsmittel

Ernst Berger erinnerte an die Zeit vor einem halben Jahrhundert, als diese Männer und Frauen ihren Meisterbrief erhielten. Die Zeit habe sich grundlegend geändert. "Sie sind in einer Zeit, als Willy Brandt Bundeskanzler war, ohne Handy, Tablet und Internet ausgekommen, haben mit der D-Mark bezahlt", so der Kreishandwerksmeister. Das Weltbild der Menschen habe sich durch immer neue technische Innovationen, rasant schnelle Kommunikationswege und nicht zuletzt ungeahnte Möglichkeiten der Mobilität grundlegend verändert: "Sie alle haben sich diesen Herausforderungen im Beruf wie auch als Person gestellt."

Stets fleißig und mit viel Begeisterung

Den Altmeistern attestierte Ernst Berger, stets fleißig gewesen zu sein. Sie hätten sich individuelle Ziele gesteckt und sie erreicht, wozu stets eine gehörige Portion Begeisterung gehöre, um Dinge und Ideen anzugehen und umzusetzen.

Harald Hermann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, gratulierte den Altmeistern zu ihrem großen Tag und sprach von einem Jubiläum der besonderen Art. "Sie haben mit ihrer Leistung ihr Berufsleben und ihr privates Umfeld geprägt", so Hermann. Mit dem Meisterbrief hätten viele der Jubilare den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, was damals ein schwieriges Unterfangen gewesen sei. Der Präsident erinnerte daran, dass das Bruttosozialprodukt in den Jahren zwischen 1951 und 1972 um mehr als 50 Prozent gestiegen sei, der Arbeitslosenanteil habe bei 1,1 Prozent gelegen. Der Liter Diesel habe vor einem halben Jahrhundert 0,62 D-Mark gekostet und die Wirtschaft wenig Grund zur Sorge gegeben. "Doch war damals alles besser?" Die gesellschaftspolitische Lage sei durch den Terrorismus der Bader-Meinhof-Gruppe sowie die Geiselhaft des israelischen Olympia-Teams in München 1972, dem Jahr, als die damaligen Jungmeister ihren Meisterbrief erhielten, beeinflusst worden.

Den Jubilaren attestierte Harald Hermann, mit deren Engagement, Einsatz und Risikobereitschaft zu einem großen Teil zum heutigen Wohlstand beigetragen zu haben. Mancher habe sich auch im Ehrenamt engagiert, etwa in den Innungen. Hermanns Dank galt auch den Ehepartnern. Die Meisterbriefe übergab Harald Hermann zusammen mit Jürgen Greß, dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Zollernalb, und den jeweiligen Obermeistern.

Die Geehrten: Bäcker: Dieter Günther Baier, Dieter Koch, Schömberg; Roland Rempfer, Balingen; Karl Josef Stopper, Schömberg. Elektroinstallateure: Ernst Rauscher, Burladingen

Elektromechaniker: Gotthard Cura, Balingen

Radio- und Fernsehtechniker: Rudi Herre, Balingen; Gerhard Friedrich Riebock, Bisingen; Anton Schreijäg, Hausen am Tann

Fleischer: Karl Binder, Balingen; Josef Hauser, Geislingen; Albert Schühle, Albstadt

Friseure: Josef Albus, Rangendingen; Maria Magdalena Maier, Albstadt

Glaser: Hans Schweitzer, Bitz

Gas- und Wasserinstallateure: Ernst Erler, Dormettingen; Kurt Johann Rosner, Straßberg

Zentralheizungs- und Lüftungsbauer: Albert Maichle, Burladingen; Martin Walliser, Winterlingen

Kfz-Mechaniker: Helmut Abt, Winterlingen; Wilhelm Buckenmaier, Bisingen; Herbert Dürringer, Balingen; Walter Kohls, Burladingen; Erich Merz, Meßstetten; Helmut Müller, Geislingen; Hans-Jürgen Wahl, Meßstetten

Kfz-Elektriker: Herbert Dürringer, Balingen

Maler und Lackierer: Helmuth Dietrich, Rangendingen; Josef Schäfer, Burladingen

Feinmechaniker: Joachim Albrecht Schiebel, Haigerloch; Egidius Wild, Haigerloch

Mechaniker: Hans-Peter Bogenschütz, Albstadt; Arthur Braun, Nusplingen; Jürgen Conzelmann, Jungingen; Manfred Döberin, Balingen; Walter Knör, Burladingen; Horst Jürgen Lessing, Albstadt; Gerhard Müller, Jungingen; Josef Pfaff, Dormettingen; Franz Saile, Werner Schmid, Balingen; Karl Schnell, Nusplingen; Wilhelm Sickinger, Grosselfingen; Rolf Straube, Albstadt; Willy Reinhard Wurst, Albstadt; Carlo Zulian, Albstadt

Werkzeugmacher: Fritz Koch, Schömberg; Robert Wilfried Löffler, Bisingen

Schlosser: Robert Carlo Auer, Balingen; Günter Lorch, Winterlingen

Schmied: Friedrich Wilhelm Hausch, Bisingen

Schuhmacher: Georg Kirndorfer, Stetten a. k. M.

Drechsler: Friedrich Gottlieb Schöller, Albstadt

Parkettleger: Wilhelm Baur, Hechingen