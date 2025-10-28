Handwerkskammer übergibt Bilderbuch: Plötzlich wimmelt es von Handwerkern – nicht nur in der Kita in Tailfingen

Paul-Gerhard Alber von der Handwerkskammer Reutlingen hat die ersten Handwerks-Wimmelbücher in der Kita Heusteigstraße in Tailfingen übergeben – und etwas verraten.
Lea und Jonas sind auf der Walz. Die beiden Handwerks-Nachwuchskräfte ziehen dabei durch den Kammerbezirk der Handwerkskammer Reutlingen und erkunden den Campus Galli ebenso wie den großen Marktplatz in Freudenstadt, den Schwörtag und den Bürgerpark in Reutlingen, das Schloss und die Donaubühne Sigmaringen, die Retro-Tankstelle Kniebis, das Krankenhaus und die Neckarfront in Tübingen.