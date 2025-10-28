Handwerkskammer übergibt Bilderbuch: Plötzlich wimmelt es von Handwerkern – nicht nur in der Kita in Tailfingen

Lea und Jonas sind auf der Walz. Die beiden Handwerks-Nachwuchskräfte ziehen dabei durch den Kammerbezirk der Handwerkskammer Reutlingen und erkunden den Campus Galli ebenso wie den großen Marktplatz in Freudenstadt, den Schwörtag und den Bürgerpark in Reutlingen, das Schloss und die Donaubühne Sigmaringen, die Retro-Tankstelle Kniebis, das Krankenhaus und die Neckarfront in Tübingen.

Zum Glück für die Kinder im Zollernalbkreis kommen sie aber auch ins Badkap in Albstadt und auf den Weihnachtsmarkt auf der Burg Hohenzollern – so fanden die Kinder der Kita Heusteigstraße bekannte Motive, als ihnen Paul-Gerhard Alber, Vizepräsident der Handwerkskammer Reutlingen, das „Handwerks-Wimmelbuch“ brachte, das diese frisch auf den Markt gebracht hat – nach einem Konzept ihrer Pressesprecherin Sonja Madeja.

Alle sind schon gespannt, was Paul-Gerhard Alber (Mitte) in seinem Korb mitgebracht hat – auch Bürgermeister Steve Mall (links) und Pfarrer Johannes Hartmann. Foto: Karina Eyrich

Mehr als 50 Handwerksberufe hat Illustratorin Melanie Freund auf ihren Bildern, auf denen es von Menschen wimmelt, untergebracht. Weil die Kita auch Sitz des evangelischen Gemeindezentrums Tailfingen ist und neben Bürgermeister Steve Mall auch dessen Leiterin Tanja Daus und ihre Stellvertreterin Tanja Morgenstern sowie Pfarrer Johannes Hartmann dabei waren, schlug Alber den Bogen zwischen Handwerk und Glaube: „Jesus war selbst Handwerker, nämlich Zimmermann“, betonte Alber. „Kirche und Handwerk haben eines gemeinsam: Wir sind für die Menschen da und wollen ihre Entwicklung unterstützen.“ Handwerker brauchten die Kirche und ihre sozialen Einrichtungen – und fänden in ihr einen Halt, wenn das Leben selbst keinen mehr biete. „Glaube und Wirtschaft dürfen wir deshalb nicht trennen“, sagte Alber und rief aus: „Gott schütze das ehrbare Handwerk.“

Wow, es ist das neue Handwerks-Wimmelbuch – für jedes Kind ein Exemplar. Foto: Karina Eyrich

Das „tolle Geschenk an unsere Jüngsten“ freute auch Pfarrer Hartmann und Steve Mall, zeige es ihnen doch auf spielerischem Weg die Möglichkeiten auf, die das Handwerk biete, wie Mall sagte. „Das zweite Geschenk ist die Zeit, die wir mit den Kindern verbringen, um ihnen das Buch nahe zu bringen.

Motive wie den Weihnachtsmarkt auf der Burg Hohenzollern kennen die Kinder. Foto: Karina Eyrich

„Wir kümmern uns um Familien, das ist eine wichtige Seite unserer Kirchengemeinde“, sagte Johannes Hartmann mit Blick auf das evangelische Familienzentrum und die Kita Heusteigstraße in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Dass diese einen Korb voller Wimmelbücher erhielt, verschafft den Kindern einen Vorteil gegenüber manch anderen. Denn das Handwerks-Wimmelbuch ist nicht im Buchladen erhältlich, sondern die Handwerkskammer verteilt die erste Auflage mit 4000 Exemplaren – elf Euro kostet das Stück; die zweite Auflage wird preisgünstiger sein – nur an pädagogische Einrichtungen und Handwerker, die es über die Kreishandwerkerschaft beziehen können.

Tanja Daus und Tanja Morgenstern warten, wie die Kinder der Kita Heusteig, gespannt. Foto: Karina Eyrich

Den Wiedererkennungswert, die Tanja Daus besonders für das handliche Werk einnimmt, hatte der junge Loris und die anderen Kinder in der Gruppe der ersten Empfänger schnell ausfindig gemacht: Im Badkap waren sie alle schon mal und wissen auch, dass die Baustelle neben dem Außenbecken tatsächlich existiert hat, als dort eine Bar in ein Becken eingebaut wurde.

Die Brille heile machen – ein Feinhandwerker kann das

Viel toller fand Loris aber den Freudenstädter Marktplatz, denn dort gibt es einen Optiker. Der Feinhandwerker kann ihm nämlich seine Brille reparieren, an der ein Bügel zerbrochen ist. Handwerker braucht man einfach jeden Tag – soviel ist sicher.

Das Handwerks-Wimmelbuch gibt es digital zum Umblättern, ebenso wie die Bilder zum Ausdrucken und Ausmalen, unter https://www.hwk-reutlingen.de/ausbildung/das-handwerks-wimmelbuch.html