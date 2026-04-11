Handwerkskammer Reutlingen: Regionale Handwerksbetriebe leiden unter hohem Kostendruck

Zum Jahresauftakt hat sich die Stimmung im regionalen Handwerk nochmals eingetrübt. Eine anhaltend schwache Auftragslage und steigende Einkaufspreise machen den Betrieben zu schaffen.

Laut der jüngsten Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Reutlingen bewerteten 33 Prozent der Betriebe in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb die Geschäftslage im ersten Quartal als gut. 27 Prozent äußerten sich unzufrieden, ein Zuwachs von zehn Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal.

Ähnlich negativ fielen die Lagebeurteilungen für einen Jahresauftakt zuletzt im Jahr 2010 aus, inmitten der Banken- und Finanzkrise, teilt die Handwerkskammer mit.

„Mit dem Ausbruch des Iran-Kriegs haben sich die Chancen auf eine moderate Erholung in diesem Jahr verschlechtert. Der ohnehin schon hohe Kostendruck für die Betriebe hat in den vergangenen Wochen weiter zugenommen. Das gilt für die Tankrechnung, aber auch bei Material, Rohstoffen und Vorprodukten. Die aktuelle Lage ist für die Betriebe herausfordernd“, stellt Alexander Wälde, Präsident der Handwerkskammer, fest.

Einkaufspreise legen zu

Über alle Branchen hinweg meldeten 80 Prozent der befragten Betriebe steigende Einkaufspreise, 16 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Besonders drastisch fällt der Preisauftrieb im Bauhauptgewerbe (plus 37 Prozentpunkte), im Ausbauhandwerk (plus 23 Prozentpunkte) und bei den gewerblichen Zulieferern (plus 23 Prozentpunkte) aus. Dies dürfte sich schon bald in höheren Verkaufspreisen niederschlagen, so die Kammer. Rund drei Viertel der Betriebe wollen ihre Preise in den nächsten Wochen anpassen. Vor zwölf Monaten lag dieser Anteil noch unter 50 Prozent.

Auslastung sinkt

Die Nachfrage entwickelte sich zuletzt weiter rückläufig. Fast jeder zweite Betrieb meldete weniger neue Aufträge und Bestellungen als im Vorjahr. Gleichzeitig verringerte sich die Zahl der Betriebe, die einen Zuwachs verzeichneten von 22 auf 16 Prozent. Der Auftragssaldo für das erste Quartal fiel auf minus 31 Punkte (Vorjahresquartal: minus 8 Punkte). Unter dem Kammerdurchschnitt liegen die Nahrungsmittelbetriebe, das Ausbauhandwerk, Metall- und Elektrobetriebe und das Kfz-Gewerbe.

Die Auftragspolster, mit denen Betriebe Zeiten schwächerer Nachfrage auffangen konnten, scheinen weitgehend aufgezehrt. Die Betriebsauslastung im regionalen Handwerk ist im ersten Quartal deutlich zurückgegangen. Jedes dritte Unternehmen meldete eine Auslastung von bis zu 60 Prozent. Ein Jahr zuvor verfügte nur jeder fünfte Betrieb über derart große ungenutzte Kapazitäten. Gleichzeitig arbeiten weniger Betriebe unter Volllast. 26 Prozent der Betriebe konnten ihre Kapazitäten zu mindestens 80 Prozent nutzen. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 35 Prozent.

Die Investitionsbereitschaft des regionalen Handwerks ist zurückgegangen. 20 Prozent der Betriebe gaben höhere Ausgaben an (1/2025: 19 Prozent), 47 Prozent investierten in unverändertem Umfang (Vorjahresquartal: 63 Prozent), 34 Prozent meldeten geringere Aufwendungen (1/2025: 18 Prozent). Der Saldo für das erste Quartal rutscht auf minus 14 Punkte (1/2025: null Punkte). Einen schlechteren Wert gab es nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021.

Wälde fordert Entlastung

Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen fordert Wälde eine rasche Entlastung der Betriebe. „Der Staat ist nun gefordert. Ein temporäres Absenken der Energiesteuer auf Kraftstoffe wäre unmittelbar für Verbraucher und Betriebe wirksam.“ Gleichzeitig müssten nun endlich die strukturellen Reformen, etwa der sozialen Sicherungssysteme, vorangetrieben werden. Die Belastungsgrenze für die Unternehmen sei erreicht, so Wälde.

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Mit einer baldigen Erholung rechnen die Handwerksbetriebe nicht. Die Prognose für das Frühjahr fällt pessimistisch aus. 26 Prozent der Betriebe rechnen mit besseren Geschäften (1/2025: 28 Prozent), mit 25 Prozent erwarten fast genauso viele eine Verschlechterung. Zwölf Monate zuvor lag dieser Wert noch bei neun Prozent.