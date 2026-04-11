Handwerkskammer Reutlingen: Regionale Handwerksbetriebe leiden unter hohem Kostendruck

Zum Jahresauftakt hat sich die Stimmung im regionalen Handwerk nochmals eingetrübt. Eine anhaltend schwache Auftragslage und steigende Einkaufspreise machen den Betrieben zu schaffen.
Laut der jüngsten Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Reutlingen bewerteten 33 Prozent der Betriebe in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb die Geschäftslage im ersten Quartal als gut. 27 Prozent äußerten sich unzufrieden, ein Zuwachs von zehn Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal.