Handwerkskammer Reutlingen: Mehr Ausbildungsverträge als im Vorjahr – auch im Kreis Freudenstadt?

Im Bereich der Handwerkskammer Reutlingen gibt es mehr Ausbildungsverträge. Innerhalb der Berufsfelder gibt es aber deutliche Unterschiede.
Das Interesse am Handwerk ist da: Die Handwerkskammer Reutlingen verzeichnete einen leichten Anstieg bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. In den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb seien 641 neue Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen worden, schreibt die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung. Im Vorjahr seien es 627 Verträge gewesen.