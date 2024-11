Handwerkskammer Reutlingen: Alexander Wälde aus Freudenstadt ist neuer Präsident

Alexander Wälde wurde an diesem Mittwoch in Reutlingen bei der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Reutlingen (HWK) im ersten Wahlgang zum neuen Präsidenten gewählt, wie die HWK mitteilt. Er erhielt die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit und setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch.

Der 1971 in Freudenstadt geborene Friseurmeister und bisheriger Vizepräsident tritt die Nachfolge von Harald Herrmann an, der sich nach zehn Jahren wegen einer in der Satzung der Kammer festgeschriebenen Altersbegrenzung nicht mehr zur Wahl stellen konnte. Wälde ist bereits seit 2014 Mitglied der Vollversammlung und des Vorstands der Handwerkskammer Reutlingen, seit 2019 auch Vize-Präsident der Arbeitgeber.

Der 2011 zum Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt gewählte Handwerksmeister übernahm den 1959 in Freudenstadt gegründeten elterlichen Betrieb im Jahr 2001. Gemeinsam mit seiner Frau Rosa führt er diesen bis heute.

Wälde ist Vater dreier Kinder, wovon eines bereits in die beruflichen Fußstapfen der Eltern getreten ist. Seit 1996 bekleidete er verschiedene Ehrenämter. So ist er von 1996 bis heute Gesellenbeisitzer, später Meisterbeisitzer der Prüfungskommission bei Friseurprüfungen. In der Friseurinnung Freudenstadt saß er von 2000 bis 2006 im Vorstand und war Obermeister der Friseurinnung Freudenstadt von 2006 bis 2021.

Zukunft des Handwerks in der Region gestalten

Darüber hinaus wurde er im Jahr 2018 mit dem Silbernen Handwerkszeichen, 2022 auch mit dem Goldenen Handwerkszeichen geehrt. Dieses wird für herausragende Leistungen an Persönlichkeiten vergeben, die sich 25 Jahre lang in verantwortlicher Stellung im Handwerk oder außerhalb des Handwerks verdient gemacht haben.

Mit Alexander Wälde wird die Handwerkskammer Reutlingen von einer Führungspersönlichkeit geleitet, die das Handwerk modern darstellen, die Digitalisierung vorantreiben und die Bildungsakademie in Tübingen zukunftsorientiert wissen möchte, wie die HWK schreibt.

Der Friseurmeister freut sich laut der Mitteilung auf seine kommenden Aufgaben: „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und unserer Hauptgeschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich die Zukunft des Handwerks in der Region gestalten und weiter voranbringen.“

Als neuer Vizepräsident der Arbeitgeberseite (Neuwahl) folgt Paul-Gerhard Alber, Mechanikermeister aus Albstadt, auf Alexander Wälde. Neuer und alter Arbeitnehmer-Vizepräsident (Wiederwahl) ist Harald Walker, Elektromechanikermeister aus Tübingen.