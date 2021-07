Kinder- und Jugendwerkstatt in altem Kellergewölbe in Bad Dürrheim-Öfingen eingerichtet

1 Mit einer Feier wurde in Öfingen die neue Kinder- und Jugendwerkstatt eröffnet (von links): Ortschaftsrat Karsten Seiffert, Bürgermeister Jonathan Berggötz, Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser, Hans Buddeberg, Vorsitzender der Bürgerstiftung, Ortschaftsrätin Anke Schnekenburger, Stadtjugendpfleger Christoph Lauer und Ortschaftsrat Timo Manger mit Sohn Matz. Foto: Kaletta Foto: Schwarzwälder Bote

Freizeit: Kinder- und Jugendwerkstatt in altem Kellergewölbe eingerichtet / Spende der Bürgerstiftung

Freude herrscht im Stadtteil Öfingen über eine neue Einrichtung, von der Kinder und Jugendliche profitieren können. In der Stammstraße 4 ist aus einem alten Kellergewölbe eine komplett eingerichtete Kinder- und Jugendwerkstatt geworden.

Bad Dürrheim-Öfingen. Der Wunsch dafür war länger vorhanden, von der Idee bis zur Fertigstellung sind eineinhalb Jahre verstrichen, bedingt auch durch die Corona-Pandemie. Jetzt war es soweit: Ortsvorsteherin Astrid-Schweizer-Engesser konnte bei einer kleinen Einweihungsfeier einige Gäste begrüßen.

Viele Personen waren zahlreiche Stunden tätig, um aus dem etwa 40 Quadratmeter großem Raum einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die Spaß am Basteln und Handwerken haben, berichtete die Ortsvorsteherin. Zunächst mussten aus dem dunkeln, feuchten Raum alte Möbelstücke heraus geschleppt werden, das hatten die Mitarbeiter des Bauhofs übernommen. Der Boden wurde mit Steinplatten verlegt, die Decke mit Holspanplatten. Der ortsansässige Elektriker Jochen Kaiser übernahm die Elektroarbeiten. Von Schreiner Andreas Weber wurden die OSB-Platten bearbeitet, die von der örtlichen Schreinerei Schnekenburger gestiftet wurden. Angebracht an die Wände vor den Werkbänken wurden sie von der Ortsvorsteherin und Ortschaftsrätin Anita Schnekenburger.

In dem Raum, der mit bestem Werkzeug ausgestattet ist, können sich in Zukunft Kinder im Vorschulalter bis hin zu jungen Erwachsenen handwerklich betätigen.

Wie Anita Schnekenburger sagte, könnten diese selbst ihre Ideen einbringen. Es wird dafür sogenannte Trefftage geben, an denen jeweils mehrere Erwachsene die Aufsicht übernehmen. Es solle nichts Kurzlebiges sein, sondern etwas für die Zukunft, für den Ort und für die Kinder und Jugendlichen. Der Ortschaftrat stehe voll dahinter, betonte die Ortschaftsrätin.

Der Dank der Ortsvorsteherin galt allen Beteiligten, darunter auch Stadtjugendpfleger Christoph Lauer, der sich stets dafür eingesetzt hatte, ebenso Jens Götze vom Bauamt und vor allem der Bürgerstiftung mit ihrem Vorstand Hans Buddeberg. Sie habe dieses Projekt mit 3500 Euro finanziert, das sei keine Selbstverständlichkeit.

"Das ist an Volumen das Größte, das wir in diesem Jahr an Zuwendung vergeben konnten", sagte Buddeberg. Er zeigte sich beeindruckt, von dem was aus dem Kellerraum entstanden sei.

"Hierzu kann man nur gratulieren, denn hier kann man sich wohlfühlen", bemerkte Bürgermeister Jonathan Berggötz. Wenn viele zusammenarbeiten, könne man sehen, was möglich ist. Es ein toller Platz für Kinder. Es sei wichtig, dass die handwerklichen Fähigkeiten nicht verloren gingen.