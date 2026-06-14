Handwerker- und Gewerbeverein: Grenzach-Wyhlen soll zeigen, was es hat und was es kann

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen will zeigen, was sie zu bieten hat. Eine wichtige Rolle kommt dabei auch dem örtlichen Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) zu.
Es war Silke d’Aubert, die an diesem Abend den Ball aufs Spielfeld warf. In ihrer Doppelrolle als Wirtschaftsförderin einerseits und Vertreterin der Gemeindeverwaltung andererseits zeigte sie den 25 der Versammlung beiwohnenden HGV- und Fraktionsvertretern neben offensichtlichen Defiziten vor allem das Potenzial auf, welches die Doppelgemeinde und damit auch der örtliche Handel, das Handwerk und das Gewerbe in Grenzach-Wyhlen als „EU-Hub der Greater Basel Area“ nutzen und vor allem entwickeln könnten und sollten.