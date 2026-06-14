Handwerker- und Gewerbeverein: Grenzach-Wyhlen soll zeigen, was es hat und was es kann

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen will zeigen, was sie zu bieten hat. Eine wichtige Rolle kommt dabei auch dem örtlichen Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) zu.

Es war Silke d’Aubert, die an diesem Abend den Ball aufs Spielfeld warf. In ihrer Doppelrolle als Wirtschaftsförderin einerseits und Vertreterin der Gemeindeverwaltung andererseits zeigte sie den 25 der Versammlung beiwohnenden HGV- und Fraktionsvertretern neben offensichtlichen Defiziten vor allem das Potenzial auf, welches die Doppelgemeinde und damit auch der örtliche Handel, das Handwerk und das Gewerbe in Grenzach-Wyhlen als „EU-Hub der Greater Basel Area“ nutzen und vor allem entwickeln könnten und sollten.

Riesige freie Flächen So biete die 15.600-Seelen-Gemeinde nicht nur die komplette Infrastruktur einer Mittelstadt, sondern auch geradezu riesige Standortentwicklungsflächen. Eine davon: das infrastrukturell voll erschlossene BASF-Areal mit 100.000 Quadratmetern Fläche für ansiedlungsfreudige Industrie und Gewerbe. Gemeinsam seien das Chemieunternehmen und die Kommune dabei, aktiv in die Vermarktung zu gehen. Hinzu kämen Gewerbeflächen in der Solvay und im Fallberg.

Am Ambiente hapert es

Freilich gebe es aber auch noch Verbesserungsbedarfe, wie nicht zuletzt umfangreiche Umfragen im Rahmen eines geförderten Kooperationsprojekts von Gemeinde und IHK ergeben habe, wie d’Aubert ausführte. Allem voran gelte es die Aufenthaltsqualität, das Flair, das Ambiente in den aktuell noch etwas nüchternen, aber in der Transformation befindlichen beiden Ortsteilzentren zu heben

Das Positive herausstellen

Und hier kommt – auch – der HGV mit ins Spiel, wie dessen Vorsitzender Joachim Schlageter klarstellte. „Die Sichtbarkeit der Betriebe auf allen Ebenen erhöhen, das Positive herausstellen, die Potenziale erkennen und das Beste daraus machen“, schrieben er und d’Aubert den Anwesenden gemeinsam ins Stammbuch. Große Erfolge seien dabei zum Beispiel die gemeinsamen Aktionen wie der „Erlebniseinkauf Gartenstraße“. An diesem nahmen im Oktober 30 Aussteller teil, die sich über rund 7000 Besucher freuen konnten. Zu einem Knüller scheinen sich auch die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung entwickelten „Hinterhof-Apero(l)s“ zu entwickeln. Der Startschuss fiel vor einigen Wochen bei „Christian’s Sportshop“, wo sich am Abend nach Ladenschluss ein regelrechtes kleines Dorffest entwickelte. „Apero(l)“ Nummer zwei findet heute, Montagabend, ab 18.30 Uhr beim Velo-Schlageter in Wyhlen gemeinsam mit dem „Bahnhöfle“ statt.

„Wiehnachts-Lösli“ kommen super an

Zwei weitere Veranstaltungen dieser Art sollen dieses Jahr noch folgen und nicht nur die Geschäfte ankurbeln, sondern auch dem Austausch, dem gemeinsamen Feiern dienen. „Betriebe, die für 2027 Interesse haben, können sich gerne schon melden“, sagte Silke d’Aubert. Vorbereitet wird zudem ein gemeinsames Wirtschaftstreffen mit Rheinfelden und Schwörstadt. Und auch der nächste Grenzacher Weihnachtsmarkt kommt bestimmt, den der HGV federführend organisiert und kräftig mitgestaltet – seit 1975 ein Dauerbrenner mit regem Zuspruch. Erstmals gab es bei der jüngsten Auflage statt einer Tombola „Wiehnachts-Lösli“ mit wertvollen Preisen. „Das kam super an. Alle Preise wurden abgeholt“, bilanzierte der HGV-Vorsitzende.

Kaufkraft vor Ort binden

Einen wichtigen Beitrag zur Kaufkraftbindung leisten auch weiterhin die „Bärenschecks“, welche seit Einführung der digitalen Variante anno 2019 rund 680.000 Euro an Geld im Ort gelassen hätten. Diese örtlich gültigen Einkaufsgutscheine erfreuten sich nicht nur als Mitarbeiter-Gaben, sondern auch als Geschenk großer Verbreitung, freute sich Schlageter. Erhältlich sind sie in neun Verkaufsstellen und können in 52 Betrieben in Grenzach-Wyhlen wie Bargeld verwendet werden.

Lukas Berndt (links) und Joachim Schlageter überreichten einen symbolischen Spendenscheck des HGV an Antje Schmid, Pflegedienstleiterin der neuen Tagespflege im Seniorenwohnen in der Neuen Mitte Grenzach. Foto: Tim Nagengast

Was die Entwicklung der im Bau befindlichen Neuen Mitte Grenzach angeht, zeigte Schlageter sich optimistisch, „dass es aufwärts geht“. Hierbei handle es sich um ein „Superprojekt“.

Parkplatzprobleme

Mehr als nur etwas Kummer bereitet den Händlern, Handwerkern und Gewerbetreibenden indes die aktuelle prekäre Parksituation. Die neu eingeführte Parkraumbewirtschaftung sei das Eine, die Baustelle in Grenzachs Mitte das Andere, führte Schlageter aus – und sprach dabei den meisten Anwesenden offenkundig aus der Seele. Denn in Höhe der Baustelle der Neuen Mitte sind einige Stellplätze entlang der Basler Straße vorübergehend weggefallen. Direkt an der Geschäftsmeile. Das derzeit dort geltende totale Halteverbot mache weder Sinn noch leuchte es irgend jemandem ein, klagte Schlageter und kündigte an, sich schriftlich ans Landratsamt wenden zu wollen. Dass nun auch große zentrumsnahe Parkflächen wie beispielsweise im Bereich Bahnhof und Hallenbad eine Parkzeitbegrenzung erhalten haben, sei im Übrigen für viele Geschäftsmitarbeiter ein echtes Problem, sagte der HGV-Vorsitzende. „Das ist echt nicht in unserem Sinne.“

Digitale Infotafeln geplant

Und etwas Neues gibt es noch: Der HGV arbeitet an digitalen Ortsinfotafeln. Diese sollen an noch zu definierenden zwei, drei Stellen im Bereich der Ortseinfahrten aufgestellt werden und den bisherigen Schilder- und Transparentewald überflüssig machen, wenn wieder einmal irgendwo ein Fest ist, ein Verein etwas veranstaltet oder ein Unternehmen auf etwas aufmerksam machen will. Die Anschaffung solcher digitaler Tafeln sei zwar teuer, doch könne der HGV die Kosten dafür via Vermietung langfristig wieder einspielen, sagte Joachim Schlageter. Sobald alles Notwendige klärt sei, werde man entsprechende Bauanträge stellen, sagte er mit Blick zum Tisch, an dem die vier Fraktionsvertreter saßen.

Spende für Tagespflege

Im Zuge der Generalversammlung überreichten die beiden HGV-Vorstandsmitglieder Joachim Schlageter und Lukas Berndt noch einen Spendenscheck an die neue Tagespflege, die zur Kirchlichen Sozialstation gehört. Pflegedienstleiterin Antje Schmid freute sich über einen symbolischen Scheck über 1000 Euro. Weitere Zuwendungen vom HGV erhält noch das Familienzentrum nachgereicht. Auch will der Verein wieder einen Altennachmittag sponsern. Finanziert werden diese Spenden aus dem Gewinn vom Weihnachtsmarkt.

Auf einen Blick

Mitgliederbetriebe:

99 (+2)

Kontakt:

Vorsitzender Joachim Schlageter, Tel. 07624/9897010, E-Mail: info@hgv-gw.de, www.hgv-gw.de