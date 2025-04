Handwerker machen böse Entdeckung: Asbest zieht Hallensanierung in Orschweier in die Länge

Asbest zieht Hallensanierung in Orschweier in die Länge

1 Die Mehrzweckhalle in Orschweier – hier im Oktober 2024 – wird derzeit auf Vordermann gebracht. Jedoch wurden nun bei Bodenarbeiten Asbestfasern entdeckt, die die Arbeit der Handwerker erschweren und die Baukosten deutlich erhöhen werden. Foto: Terkowsky

Bei Bodenarbeiten in der Orschweierer Halle wurde eine böse Entdeckung gemacht. Die Entfernung des Krebserregers wirft den Zeitplan zurück und treibt die Kosten in die Höhe. Glück im Unglück: Die Stadt Mahlberg kann an anderer Stelle kräftig sparen.









Link kopiert



„Es zieht in der Halle“, scherzte Justine Jörger vom Bauamt der Stadt Mahlberg, als sie am Montag dem Gemeinderat die Bilderreihe über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten an der Halle Orschweier präsentierte. Darauf zu sehen: Die Oberlichtfenster sind entfernt, die erledigten Abrissarbeiten erwirken eine Rohbauatmosphäre und die Deckenkonstruktion liegt offen. Diese soll über die Osterferien dann komplett entfernt werden, so Jörger.