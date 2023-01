2 Die Alarme des Unternehmens laufen in einer eigenen Meldezentrale zusammen. Foto: Wegner

Zu einem Brandalarm ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr Sulgen sowie die Drehleiter zum Firmenkomplex von Trumpf-Laser in der Aichhalder Straße in Sulgen ausgerückt.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Brandmeldealarm hieß das Einsatzstichwort laut Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz bei dem in Sulgen ansässigen Unternehmen. Vor Ort konnte dann an der modernen Meldezentrale in der Aichhalder Straße, einem kleinen Extra-Gebäude, in dem die Informationen zusammenlaufen, der Alarm wieder gelöscht werden, nachdem klar war, dass es nirgends brannte.

Staub aufgewirbelt

Auslöser des Alarms waren, so der stellvertretende Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle, Handwerker. So hatte durch Sägearbeiten entstandener Staub den Melder ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert.