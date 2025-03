Azubis in Nagold gesucht Bei den Dates zählt vor allem die Persönlichkeit

Bewerbungsmappe und Schulnoten sind hier nur nebensächlich: Beim siebten Azubi-Speed-Dating in Nagold kommen Schüler und lokale Arbeitgeber ohne große Hürden ins Gespräch. Was sagen die Aussteller? Was denken die Schüler? Eindrücke aus der gut gefüllten Stadthalle.