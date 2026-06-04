Handwerk in Weil am Rhein: Einstige Traditionsbäckerei Fuchs in Alt-Weil hat geschlossen

Die frühere Altweiler Traditionsbäckerei Fuchs, die zuletzt als „Fuchs Genusswerk“ firmierte, hat geschlossen. Der Pächter hat nach kurzem Gastspiel aufgehört.
Bäckermeister Dieter Fuchs hatte sich im Jahr 2022 nach fast 70 Berufsjahren im Alter von 83 Jahren in den verdienten Ruhestand zurückzogen und seine seit 1970 geführte Bäckerei verpachtet. Er hatte gehofft, eine dauerhafte Lösung gefunden zu haben. Doch daraus wurde nichts. Nachdem die Bäckerei zuletzt einige Monate geschlossen war, hatte der 87-jährige Dieter Fuchs als Altweiler Urgestein wieder einen neuen Pächter gefunden.