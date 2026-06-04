Handwerk in Weil am Rhein: Einstige Traditionsbäckerei Fuchs in Alt-Weil hat geschlossen

Die frühere Altweiler Traditionsbäckerei Fuchs, die zuletzt als „Fuchs Genusswerk“ firmierte, hat geschlossen. Der Pächter hat nach kurzem Gastspiel aufgehört.

Bäckermeister Dieter Fuchs hatte sich im Jahr 2022 nach fast 70 Berufsjahren im Alter von 83 Jahren in den verdienten Ruhestand zurückzogen und seine seit 1970 geführte Bäckerei verpachtet. Er hatte gehofft, eine dauerhafte Lösung gefunden zu haben. Doch daraus wurde nichts. Nachdem die Bäckerei zuletzt einige Monate geschlossen war, hatte der 87-jährige Dieter Fuchs als Altweiler Urgestein wieder einen neuen Pächter gefunden.

Am 1. März dieses Jahres übernahm Alessandro Calia die Betriebsräume der alteingesessenen Bäckerei, pachtete den Laden und eröffnete ihn mit neuem Konzept unter dem Namen „Fuchs Genusswerk“.

Dabei bot der neue Pächter neben Brot und Brötchen auch Kaffee, Pizza, italienische Spezialitäten sowie einen kleinen Mittagstisch an. Seit einigen Tagen ist jedoch die Ladentür geschlossen und die Ladentheken ausgeräumt. Ob und wie es weitergeht, ist offen.

Über Alt-Weil hinaus einen Namen gemacht

Dieter Fuchs war ein leidenschaftlicher Bäcker, der im Jahr 1962 erfolgreich seine Meisterprüfung absolviert und sich acht Jahre später mit der Übernahme der 1928 in Alt-Weil gegründeten ehemaligen Bäckerei Zanger selbstständig gemacht hatte.

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Schnell machte sich der Bäckermeister, der mit dem Slogan „Der erste Fuchs, der backen kann“ warb, mit der Qualität seiner Backwaren, deren natürlichen Zutaten und deren umweltschonende Herstellung einen Namen über Alt-Weil hinaus.

Fast 70 Jahre war Dieter Fuchs mit Leib und Seele in der Backstube gestanden, und fast 60 Jahre hatte er den Meisterbrief inne, als er im Jahr 2022 aufhörte. Sein Arbeitstag hatte über viele Jahrzehnte stets um 1 Uhr in der Frühe begonnen.