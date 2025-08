Philipp Rottler wusste schon früh, wohin sein beruflicher Weg führen sollte. Inzwischen leitet er einen erfolgreichen Elektrotechnikbetrieb in Obereschach und engagiert sich auf mehreren Ebenen für das Handwerk.

Für Rottler war schnell klar, dass er einem Handwerksberuf nachgehen möchte, erzählt er. Das Handwerk – und auch sein späteres ehrenamtliches Engagement – seien ihm in der Wiege gelegt worden. Sowohl der Großvater als auch der Vater waren Schornsteinfeger und letzterer auch in der Innung tätig.

Durch ein Schulpraktikum in der achten Klasse habe er den Beruf des Elektrotechnikers kennengelernt, erinnert der Villinger sich. „Die Möglichkeit, überall reinzuschnuppern“ – in verschiedene Berufe, hält der Elektrotechniker für maßgeblich.

Sein Ziel – die Selbstständigkeit

Seine beruflichen Ziele hatte er immer direkt vor Augen. Von der Lehre über die Gesellenprüfung ging es direkt weiter zur Elektrotechniker-Meisterprüfung. Die Gesellenjahre täten gut, berichtet der 40-Jährige. Aber, dass er den Meister machen wolle, sei von vornherein klar gewesen.

Den Drang, sich weiterzuentwickeln, habe danach nicht aufgehört: das nächste Ziel – die Selbstständigkeit. Im Jahr 2010 – nur ein paar Monate nach der absolvierten Meisterprüfung – war es so weit. Rottler gründete die Firma Rottler Elektrotechnik in seinem Elternhaus in Obereschach.

Kurz darauf übernahm er auch den Betrieb Elektro Bildhauer in Königsfeld. Sein Unternehmen ist seither an zwei Standorten vertreten – mit dem Büro in Obereschach und der Werkstatt in Königsfeld. Inzwischen beschäftigt der Betrieb 15 Mitarbeiter, erklärt Rottler stolz.

Gründe für das ehrenamtliche Engagement

Da er selbst schon in jungen Jahren seinen Traumberuf gefunden habe, deshalb biete er im Betrieb auch Praktika an – eben auch für Schüler.

Die Nachwuchsgewinnung ist für Rottler ein bedeutendes Thema. Nicht nur gibt es jedes Jahr eine besetzte Ausbildungsstelle in seiner Firma. Auch in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Handwerkskammer Konstanz und der Elektro-Innung Schwarzwald-Baar setzt er sich gezielt für junge Menschen im Handwerk ein.

Seit zehn Jahren ist Rottler Mitglied im Vorstand der Elektro-Innung und sitzt seit einigen Jahren außerdem im Gesellenprüfungsausschuss. Die Qualität der Ausbildung des Handwerks zu sichern, sei einer der Gründe für sein ehrenamtliches Engagement, meint der inzwischen gewählte stellvertretende Elektro-Innungsobermeister.

Vor allem gehe es ihm aber darum. „etwas zu bewegen“. Das Handwerk müsse für Arbeitnehmer interessant gemacht werden. Und dafür müssen in erster Linie faire Rahmenbedingungen in Handwerksberufen geschaffen werden, spricht sich Rottler aus.

Gemeinsam Veränderungen erreichen

Ein zentrales Problem seien dabei die hohen steuerlichen Belastungen. Die Sozialabgaben lägen derzeit bei 42 Prozent. Um den Handwerksbetrieben zu helfen, sollten diese auf maximal 40 Prozent gesenkt werden, fordert er.

Auch die hohen Energiekosten führten zu hohen Belastungen, und gleichzeitig müsse es für Kunden bezahlbar bleiben, erläutert das Innungsmitglied. Ein Dilemma, das ganz oben angegangen werden müsse. „Man muss klare Signale an die Politik senden.“

In einem ersten Schritt müssen sich daher mehr Menschen aus dem Handwerk aktiv in Innungen und Handwerkskammern einbringen, um gemeinsam Veränderungen anzustoßen. „Sonst werden wir nichts erreichen“, erklärt Rottler.