Handwerk in Triberg: Das könnte auch ein Mädchenjob sein

Nach fast einem Jahrhundert gehört das Baugeschäft Kammerer in Triberg zu den Alteingesessenen. Und: Der Familienbetrieb ist offen für Neues.

Vorweisen kann das Triberger Baugeschäft nicht nur eine beachtliche Historie. Vor 98 Jahren wurde ihr Betrieb ins Register eingetragen und ist seitdem fest in Familienhand, ging vom Urgroßvater auf den Großvater, den Vater und den Sohn über. Da gab es schon einige regelrecht famose Bauprojekte in der Firmengeschichte, und so kann das Baugeschäft Kammerer im Einzugsgebiet rund um Triberg auch auf beeindruckende Referenzprojekte verweisen.

Auf der Homepage der Firma sind aus den frühen Jahren des Betriebes fast schon nostalgisch stimmende Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit vielen Mitarbeitern – und damals noch sehr wenig großen Maschinen – zu sehen.

Zu den ersten, recht spektakulären Projekten der Firmengründer-Brüder Bernhard und Ludwig Kammerer gehörte es, an den Tunneln der Schwarzwaldbahn mitzubauen. Da galt es für ihre Mitarbeiter, kleine und große Steine an die außen sichtbaren Rundungen der Tunneleinfahrten der Zugstrecke zu setzen. Und was heutzutage längst Kräne und Hebebühnen oder Bagger erledigen, war seinerzeit noch richtig harte Arbeit. Fabrikant Anton Tränkle war es, der den Kammerers in ihren Anfängen erste Bauaufträge gab. Die gute Geschäftsbeziehung, so sagen die Kammerers, halte bis heute an. Auch das Triberger Unternehmen Tränkle, das Präzisionsdrehteile fertigt, ist ein Familienbetrieb in der vierten Generation.

Beiden Betrieben gemeinsam ist: Sie sind auf der Suche nach Mitarbeitern. Die Kammerers haben zwar derzeit einen fest angestellten Mitarbeiter, suchen aber für das Fünferteam nach einem oder mehreren Azubis für das Maurerhandwerk. Die Voraussetzung ist lediglich ein Hauptschulabschluss, denn Rechnen, Lesen und Linien ziehen, das sollte schon sitzen.

Azubis Mangelware

Aber: „Es ist sehr schwer, Leute zu finden, die das machen wollen“, sagt Gebhard Kammerer. Und das, obwohl sein Sohn Sebastian bestätigt: „Maurer, das ist doch längst nicht mehr so körperlich belastend, wie es früher einmal war.“ Er verweist auf die Hilfe von Maschinen, Computern und EDV-Programmen, die längst zum Arbeitsalltag gehören und ihn so viel einfacher machen.

Sebastian und Gebhard Kammerer auf einer ihrer Baustellen. Diese hier ist in St. Georgen. Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team und arbeiten gerne zusammen und wollen „grundsolide Handwerksarbeit“ abliefern, wie sie sagen. Beide hoffen, bald einen Azubi für das engagierte Team zu finden. Foto: Erika Rapthel-Kieser

Über die IHK, bei einschlägigen Jobbörsen und auf Messen und Veranstaltungen haben die Kammerers schon Anzeigen geschaltet, Nachwuchswerbung betrieben und auf den freien Ausbildungsplatz als Maurer hingewiesen. Melden tun sich wenige und manche springen auch wieder ab.

Dabei – und das ist Andrea Kammerer wichtig – steht der Beruf längst Mädchen offen, gibt es auch immer mehr Maurermeisterinnen, die sich den einst als Knochenjob geltenden Arbeitsplatz erobert haben. Der Azubi bei Kammerers, da sind sie sich einig, könnte also auch eine Azubine sein.

Sebastian Kammerer fällt es auf Anhieb gar nicht schwer, die Vorzüge seines Berufes als Maurermeister aufzuzählen. Er schaffe etwas Beständiges, etwas, das bleibt, sagt er uns beim Besuch auf der Baustelle in der Tälerstadt. Foto: Erika Rapthel-Kieser

Sebastian Kammerer steht für die jüngste Generation im Familienbetrieb, hat erst seine Gesellenprüfung abgelegt und dann den Meister gemacht.

Er liebt seinen Beruf. Arbeiten meist draußen an der frischen Luft und so abwechslungsreich, weil „keine Baustelle ist wie die andere“, betont er. Außerdem sehe man immer sehr schnell, was man da geschaffen hat. Und noch etwas gibt er zu Bedenken: „Man schafft etwas Beständiges, etwas, das bleibt“.

So sieht es auch sein Vater Gebhard. Der hat sehr früh die Entscheidung gefällt, sich nicht zu spezialisieren, sondern flexibel zu bleiben und sich im Baugewerbe breit aufzustellen. Denn Nischen zu finden ist zwar auch möglich, aber das hieße dann auch, Aufträge aus Regionen, die deutlich weiter weg sind, anzunehmen. „Das wäre auch immer viel Fahrerei und Zeit auf der Strecke“, sagt Gebhard Kammerer.

Und schließlich will er auch ab und an Zeit für die Feuerwehr haben, in der er noch aktiv ist. Oder mal zum Radfahren oder Wandern mit seiner Frau Andrea.

Gebhard Kammerer ist zwar bald im Rentenalter, ans Aufhören oder an die Planung seines Ruhestandes hat er jedoch noch nicht gedacht, sagt er und schiebt mit einer abwinkenden Geste derlei weit von sich. K

ein Zweifel, alle drei Kammerers und ihr fest angestellter Mitarbeiter fühlen sich wohl in ihrem kleinen Familienbetrieb und geben die Hoffnung, bald Verstärkung durch einen Azubi zu bekommen, nicht auf.