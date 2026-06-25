Handwerk in Triberg: Das könnte auch ein Mädchenjob sein

Nach fast einem Jahrhundert gehört das Baugeschäft Kammerer in Triberg zu den Alteingesessenen. Und: Der Familienbetrieb ist offen für Neues.
Vorweisen kann das Triberger Baugeschäft nicht nur eine beachtliche Historie. Vor 98 Jahren wurde ihr Betrieb ins Register eingetragen und ist seitdem fest in Familienhand, ging vom Urgroßvater auf den Großvater, den Vater und den Sohn über. Da gab es schon einige regelrecht famose Bauprojekte in der Firmengeschichte, und so kann das Baugeschäft Kammerer im Einzugsgebiet rund um Triberg auch auf beeindruckende Referenzprojekte verweisen.