Handwerk in Schopfheim: Ehrennadel für Bäckermeister Fritz Trefzger
Fritz Trefzger hat seinen Betrieb im Früjahr an einen jungen Nachfolger übergeben. Foto: Werner Müller

Das Ehrenamt wird im Handwerk groß geschrieben: Der Schopfheimer Bäcker ist 45 Jahre im Prüfungsausschuss.

Das Handwerk und seine Selbstverwaltung funktionieren nur dank des ehrenamtlichen Engagements vieler Handwerker, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer Freiburg. In Innungen, Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammern und Fachverbänden, als Prüfer, Ausschussmitglieder oder Ausbildungsbotschafter: In Südbaden zeigen fast 1890 Handwerker ehrenamtlichen Einsatz. Um diese unentgeltliche Arbeit, teilweise über Jahrzehnte hinweg, angemessen zu würdigen, richtete die Handwerkskammer Freiburg ein großes Fest für die Ehrenamtlichen aus. In der Freiburger Sick-Arena wurde das Ehrenamt im Handwerk geehrt und gefeiert.

 

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden die zahlreichen Prüfer, die ehrenamtlich für einen reibungslosen Ablauf der Gesellen- und Meisterprüfungen im südbadischen Handwerk sorgen, für ihre oft langjährige Tätigkeit geehrt.

Mit der goldenen Ehrennadel wurde Fritz Trefzger aus Schopfheim ausgezeichnet. Er ist seit mehr als 45 Jahren Prüfer im Meisterprüfungsausschuss für das Bäcker-Handwerk.

„Sie sind die tragenden Säulen unserer Aus- und Weiterbildung“, hob Christof Burger, Präsident der Handwerkskammer Freiburg, bei der Ehrung hervor. Die Prüfer setzten hohen Qualitätsstandardsund stellen sicher, dass Prüflinge ihr Handwerk beherrschen.

 