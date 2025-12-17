Handwerk in Schopfheim: Ehrennadel für Bäckermeister Fritz Trefzger

1 Fritz Trefzger hat seinen Betrieb im Früjahr an einen jungen Nachfolger übergeben. Foto: Werner Müller Das Ehrenamt wird im Handwerk groß geschrieben: Der Schopfheimer Bäcker ist 45 Jahre im Prüfungsausschuss.







Link kopiert



Das Handwerk und seine Selbstverwaltung funktionieren nur dank des ehrenamtlichen Engagements vieler Handwerker, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer Freiburg. In Innungen, Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammern und Fachverbänden, als Prüfer, Ausschussmitglieder oder Ausbildungsbotschafter: In Südbaden zeigen fast 1890 Handwerker ehrenamtlichen Einsatz. Um diese unentgeltliche Arbeit, teilweise über Jahrzehnte hinweg, angemessen zu würdigen, richtete die Handwerkskammer Freiburg ein großes Fest für die Ehrenamtlichen aus. In der Freiburger Sick-Arena wurde das Ehrenamt im Handwerk geehrt und gefeiert.