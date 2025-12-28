Handwerk in Schömberg: Jannis Rentschler ist bundesweit der Beste seines Faches

Der 22-jährige Schömberger Jannis Rentschler hat etwas Besonderes geschafft. Der Glaser darf sich zur Elite Deutschlands zählen.
Der Schömberger Jannis Rentschler ist beruflich auf der Überholspur. Nach dem Abitur am Enztal-Gymnasium in Bad Wildbad hat der 22-Jährige eine Ausbildung zum Glaser, Fachrichtung Fenster- und Fassadenbau, bei der Firma Lauber in Singen (Hohentwiel) im Landkreis Konstanz absolviert. Bei der Gesellenprüfung im Juni schnitt Rentschler mit „sehr gut“ ab. Er erhielt 99 von 100 möglichen Punkten. Damit schnitt er bei der Handwerkskammer Konstanz am besten ab.