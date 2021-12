1 Auch von Hand wird der Hefeteig nochmals ordentlich geknetet, bevor er in die Formen kommt. Foto: Siegmeier

An der Rottweiler Bildungsakademie werden keine kleinen Brötchen gebacken – derzeit steht sogar Dresdner Stollen auf dem Plan. Die Bildungseinrichtung ist Kompetenzzentrum für viele Bereiche des Handwerks.















Rottweil - Werkstätten der Zimmerer und Schreiner, eine Backstube, ein Friseursalon – in der Rottweiler Bildungsakademie ist das Handwerk zu Hause. Auszubildende, Meisterschüler und Leute, die sich weiterbilden, geben sich hier die Klinke in die Hand. Jetzt in der Vorweihnachtszeit sticht vor allem die Backstube hervor, denn der köstliche Duft von Gebäck zieht durch das gesamte Gebäude.

In der Backstube wird eifrig gewerkelt. Bäckermeister Simon Rapp und sein Kollege Martin Fuchs backen Dresdner Stollen – da kann man sich sicher noch manches abschauen und manchen Mythos aus der Welt schaffen. "Mit Sicherheit", sagt Simon Rapp lächelnd, während er den Vorteig in der Knetmaschine kontrolliert.

Köstliches Gebäck

Frischer Hefeteig, Korinthen und Mandeln lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Auch die Konditoren haben alle Hände voll zu tun, sie modellieren filigrane Marzipanfiguren und kreieren besondere Pralinen.

Angeleitet werden sie von Bäckermeister Simon Rapp, der seit Anfang November für die Ausbildung der jungen Bäcker an der Rottweiler Akademie verantwortlich zeichnet. Die Nüsse stehen, mit Milch übergossen, und warten auf ihren Einsatz. Auch die Rosinen, in Rum eingelegt, stehen im Eimer schon bereit. "Die Rosinen, Früchte und Nüsse kommen ganz zum Schluss in den Teig, da sie sonst in der Teigknetmaschine zerdrückt werden würden", erklärt Rapp, während er die Zutaten für die nächste Charge Teig abwiegt.

Zum Thema: "Meisterschüler aus ganz Deutschland kommen"

Den jungen Menschen das Bäckerhandwerk näherzubringen und die Leidenschaft für das Handwerk zu wecken, hat sich der 29-Jährige zum Ziel gesetzt. "Das Bäckerhandwerk ist so vielfältig, und man hat so unendlich viele Möglichkeiten sein Können und seine Kreativität einzubringen", schwärmt er.

Mit Mythen aufgeräumt

Dass der Beruf des Bäckers nicht mehr so gefragt sei, das bedauert Rapp und kontrolliert den Stollenteig. "Die Teigtemperatur muss stimmen, damit der Teig in einer bestimmten Zeit aufgeht", erklärt er weiter und räumt zugleich mit manchem Mythos auf. Denn wer glaubt, den Vorteig mit ordentlich Zucker "füttern" zu müssen, damit er gut aufgeht, der könnte enttäuscht sein. "Eine Prise Zucker im Vorteig ist gut, aber zu viel ist nichts, da ansonsten der Teig gar nicht mehr geht und die Hefe eher wieder gebremst wird", erklärt Rapp.

Sein Beruf macht Simon Rapp viel Spaß. Sein reiches Wissen und die Begeisterung fürs Handwerk gibt er jetzt seinen Azubis weiter. Dass der Trend derzeit wieder zu mehr Handgemachtem gehe, das lässt ihn hoffen, dass auch die handwerklichen Berufe wieder gefragter sind.

Der Stollenteig ist zwischenzeitlich auch mit Früchten und Nüssen versetzt und Rapp füllt ihn aus der Teigmaschine in eine große Wanne um. "Handwerklich hergestellte Stollen, aus schwerem Hefeteig, mit einem Butteranteil von 50 Prozent und 70 Prozent Früchten aufs Mehl gerechnet, sind einfach himmlisch und ein ganz besonderes Gebäck für die Vorweihnachtszeit."

Hochwertige Zutaten, die richtige Teigführung und die Teigruhe sind entscheidend für ein gutes Ergebnis, weiß er. Jetzt wird der Teig nochmals von Hand geknetet und wird in die Stollenformen gefüllt. Dort darf der Teig dann nochmals aufgehen, bevor er in den Backofen kommt.

"Wenn ich das Ergebnis so anschaue, dann geht mir das Herz auf", sagt Rapp. Aber welche Plätzchen backt Rapp, wenn er zu Hause ist? "Vanillekipferl", sagt er. Das Rezept sei einfach, aber das Gebäck eine echte Besonderheit.

Handwerk liegt im Trend

Dass man im Handwerk lange nicht mehr staubig von Kopf bis Fuß ist, das wissen viele offenbar nicht und sind erstaunt, dass Hammer und Hightech sowie die Digitalisierung längst auch in den Handwerksbetrieben Einzug gehalten haben.

"Das Handwerk liegt voll im Trend, die Energiewende ist ein großes Thema", betont Heiner Maute, Leiter der Bildungsakademie. "Sehr gefragt ist derzeit das Zimmererhandwerk, das sieht man an den Lehrlingszahlen, aber auch das Schreinerhandwerk ist sehr stark vertreten, ebenso wie die Friseure. Schlusslicht sind die Maurer, Stuckateure und Ofenbauer."

Tagtäglich besuchen 70 bis 80 Auszubildende die Bildungsakademie. Stark nachgefragt sind aber auch die Meisterkurse. "Da sind für nächstes Jahr bereits einige ausgebucht", freut sich Maute. Zudem würden auch Werkrealschulen im Rahmen der Berufsorientierung immer wieder Praktika in der Bildungsakademie anfragen. "Wir haben die Schulklassen zwei Wochen lang hier bei uns in den Werkstätten, da können die Schüler ausprobieren, dürfen selbst tätig werden und ihre Talente entdecken, aber auch mit Auszubildenden ins Gespräch kommen."