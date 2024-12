Die junge Furtwangerin Jana Siedle hat einen ganz besonderen beruflichen Höhepunkt hinter sich: Sie hat sich für die Weltmeisterschaft der Jungen Dachdecker in Innsbruck qualifiziert, an der sie Mitte November teilnahm.

Am Ende hat es bei den beiden Pflichtaufgaben im Bereich Flachdach nur ganz knapp nicht auf das Podest gereicht. Sieger in dieser Kategorie wurden Österreich, Schweiz und China. Jana Siedle hat beim freien Kürprojekt allerdings mit ihrer Teamkollegin Nina Weber den „Special Price by the President“ zusammen mit der Mannschaft aus China geholt.

Lesen Sie auch

Die Juroren lobten die sehr genaue Arbeitsweise der beiden jungen Frauen. Für Jana Siedle und ihr Team waren es drei aufregende, spannende und harte Tage ins Innsbruck. Vor allem der Zeitdruck bei den Aufgaben war eine große Herausforderung. Die ganze Familie, Freunde und Bekannte sind stolz auf das Ergebnis der jungen Furtwangerin, und auch die Stadt gratulierte zu dieser beeindruckenden Leistung.